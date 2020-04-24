В больнице Страдиня проведена уникальная операция на мозге

Операция продолжалась четыре часа, она была очень сложной, требовала чрезвычайной точности, а малейшая ошибка могла стать роковой. Оперирующий врач, руководитель Клиники нейрохирургии Эгилс Валейнис рассказал, что кавернозная ангиома - это образование мелких патологических кровеносных сосудов.

Пациентка уже дважды переносила разрыв этих патологических сосудов в стволе мозга с последующими кровоизлияниями, и, скорее всего, третий разрыв стал бы последним.

Больница Страдиня - сейчас единственный стационар в Латвии, где возможно не только хирургическое лечение сосудистых патологий головного и спинного мозга, но и закрытие патологий минимально инвазивным способом с доступом через паховый кровеносный сосуд, это выполняется в больнице инвазивными рентгенологами.

Команда медиков очень рада, что пациентка успешно перенесла операцию, проведя после нее всего сутки в реанимации, и уже в пятницу, спустя семь дней после операции, ее выписали из стационара.

Неврологическое состояние пациентки не ухудшилось, есть потенциал реабилитации, так как это образование не только угрожало разрывом, но и зажимало окружающие структуры нервов в стволе мозга, сейчас же давление на здоровые ткани мозга снято, и состояние здоровья может улучшиться.