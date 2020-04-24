В Минске монастырь на Пасху принял верующих, теперь Covid-19 подозревают у 100 из 130 монахинь

Как пишет "Медуза", в нем проживают 130 монашествующих сестер. Кроме того, монастырь принимает к себе бывших наркоманов и алкоголиков, бездомных и даже ведет коммерческую деятельность - имеет торговые точки в Минске.

Впервые об очаге Covid-19 сообщила 17 апреля директор культурно-просветительской организации "Экумена", главный редактор сайта "Царква" Наталья Василевич. "Информация из Свято-Елисаветинского монастыря: есть заболевшие коронавирусом среди сестер сестричества, в том числе одна из старших сестер. Духовник протоиерей Андрей Лемешонок запрещает говорить о фактах заболевания, чтобы не смущать людей, которые могут побояться прийти на службу в следующие дни. Тем, кто говорит о карантине, угрожают увольнением".

Спустя пять дней, 22 апреля, об очаге в монастыре сообщил отстраненный от служения за пост с критикой патриарха московского и всея Руси Кирилла минский священник Александр Шрамко.

В тот же день на сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилась запись: "Не верьте фейкам о массовом заражении коронавирусом в нашем монастыре!"

В записи говорилось, что Covid-19 подтвержден всего у двух человек, которые находятся в больнице. Еще у нескольких имеются симптомы ОРВИ, но тип вируса не определен.

Храмы в Беларуси при этом не закрывали. Перед православной Пасхой глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал верующих отказаться от посещения храмов, однако на записи трансляции, организованной Свято-Елисаветинским монастырем, видно, что он был полон людей.

В свою очередь издание TUT.BY пишет, что на Пасху некоторые сестры монастыря развозили по Минску освященные куличи. Были они доставлены и в больницы.

23 апреля журналистка Марина Ахмедова сообщила, что в монастыре могут быть больны около 100 сестер, сообщает "Медуза".

В Facebook она написала, что ей позвонили три монахини, которые рассказали, что "из 130 больны 100".

Также, по ее словам, монахини рассказали, что их отселили от других, оставляют еду в коридорах. При этом им якобы приказали говорить врачам, что причина отселения - не вирус, а ремонт.

Глава синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин заявил, что ситуация в монастыре беспокоит церковь: "[В посте Марины Ахмедовой] приводятся ужасные сведения, митрополит в курсе их содержания. Но в епархиальное управление поступают также и другие сведения, противоположные. Поэтому мы проводим разбирательство, ожидаем соответствующих профильных проверок специалистов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы безопасность сестер и посетителей этого монастыря была обеспечена".

По его словам, Белорусская православная церковь не видит смысла в закрытии храмов, пока в стране официально не введен карантин.

На 24 апреля в Беларуси выявлено 8773 случая Covid-19, выздоровели 1120 человек, умерли 63 человека, три из которых - за последние сутки.