В США умерли уже более 50 000 пациентов с Covid-19

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, всего с начала эпидемии в Соединенных Штатах умер 50 031 зараженный коронавирусом, а общее число зарегистрированных случаев заболевания превысило 870 000.

США являются наиболее затронутой пандемией страной - за последние 24 часа там умерли 3176 пациентов с Covid-19.

Несмотря на эти тревожные цифры, отдельные штаты, например, Джорджия и Техас начали отменять введенные в связи с эпидемией ограничения и готовятся возобновить работу части закрытых предприятий.