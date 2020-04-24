В США умерли уже более 50 000 пациентов с Covid-19

В США число жертв Covid-19 в пятницу превысило 50 000, сообщает AFP.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, всего с начала эпидемии в Соединенных Штатах умер 50 031 зараженный коронавирусом, а общее число зарегистрированных случаев заболевания превысило 870 000.
США являются наиболее затронутой пандемией страной - за последние 24 часа там умерли 3176 пациентов с Covid-19.
Несмотря на эти тревожные цифры, отдельные штаты, например, Джорджия и Техас начали отменять введенные в связи с эпидемией ограничения и готовятся возобновить работу части закрытых предприятий.
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