В Риге полиция просит помощи в поисках девочки 2006 года рождения

Рижский участок Госполиции Тейка разыскивает без вести пропавшую Алису Елистратову 2006 года рождения, которая 24 апреля этого года в промежуток времени от 3 до 8 часов утра вышла из дома и пропала, ее местонахождение неизвестно до сих пор.
Приметы: рост 170 см, худая, в очках, волосы черные, прическа - каре.
Была одета в черную куртку, черные леггинсы, черные полусапожки, с собой был черный рюкзак.
Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!