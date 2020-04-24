В Риге полиция просит помощи в поисках девочки 2006 года рождения

Рижский участок Госполиции Тейка разыскивает без вести пропавшую Алису Елистратову 2006 года рождения, которая 24 апреля этого года в промежуток времени от 3 до 8 часов утра вышла из дома и пропала, ее местонахождение неизвестно до сих пор.