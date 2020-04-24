Пт, 24.04.2020
Дольше всего предстоит считаться с ограничениям на зарубежные поездки. Эти ограничения будут дольше, чтобы инфекция не путешествовала из одной страны в другую. Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития

В Риге полиция просит помощи в поисках девочки 2006 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Рижский участок Госполиции Тейка разыскивает без вести пропавшую Алису Елистратову 2006 года рождения, которая 24 апреля этого года в промежуток времени от 3 до 8 часов утра вышла из дома и пропала, ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Приметы: рост 170 см, худая, в очках, волосы черные, прическа - каре.

Была одета в черную куртку, черные леггинсы, черные полусапожки, с собой был черный рюкзак.

Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ