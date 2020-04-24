Контроль на внутренних границах Литвы с другими странами ЕС продлен до 14 мая

Контроль на внутренних границах Литвы с другими странами Евросоюза продлен до 18 часов 14 мая, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел.
"Мы продолжим контроль на границе, и полагаем, что подобные действия с целью защиты собственных жителей продолжат и наши соседние государства. Движение товаров, как и прежде, не ограничивается, а нашей основной задачей является обеспечение безопасности людей", - заявила главы МВД Литвы Рита Тамашунене.
Контроль на границах с соседними Польшей и Латвией продлен для обеспечения реализации запрета на въезд в страну иностранцев на период карантина. Временно контроль на госграницах был восстановлен 14 марта.
С целью контроля над последствиями распространяющегося в стране вируса Литва запретила въезд иностранцам. Иностранцам, которые следуют через Литву транзитом для возвращения на родину, разрешают пересечь границы.
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