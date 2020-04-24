Контроль на внутренних границах Литвы с другими странами ЕС продлен до 14 мая

"Мы продолжим контроль на границе, и полагаем, что подобные действия с целью защиты собственных жителей продолжат и наши соседние государства. Движение товаров, как и прежде, не ограничивается, а нашей основной задачей является обеспечение безопасности людей", - заявила главы МВД Литвы Рита Тамашунене.

Контроль на границах с соседними Польшей и Латвией продлен для обеспечения реализации запрета на въезд в страну иностранцев на период карантина. Временно контроль на госграницах был восстановлен 14 марта.

С целью контроля над последствиями распространяющегося в стране вируса Литва запретила въезд иностранцам. Иностранцам, которые следуют через Литву транзитом для возвращения на родину, разрешают пересечь границы.