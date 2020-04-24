Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Соответствующие поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Ранее эти изменения были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналистов подписание Путиным закона о переносе даты окончания Второй мировой войны.

Перенос парада по случаю Дня победы

16 апреля Путин из-за эпидемии коронавируса распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы на более поздний срок. Глава государства отдал соответствующее распоряжение на следующий день после того, как российские ветеранские организации попросили президента перенести парад в честь 75-летия Победы на более позднюю дату, чтобы не подвергать угрозе заражения в первую очередь ветеранов Великой отечественной войны.

Путин не сообщил новой даты проведения парада, однако заверил, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся еще в 2020 году.

"Матери Беслана" - против