Видео ⟩ В Риге в местах раздачи бесплатной еды образовались очереди

Люди о необходимой дистанции забыли и жались друг к другу, а затем разошлись по всей Риге - кто-то в магазин, кто-то - в приют или даже другой город.

На место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции Риги, который попросил жителей соблюдать закон.

Массовые собрания людей запрещены, так как это создает благоприятную среду для распространения коронавируса. Однако полиция отмечает, что такая картина день ото дня видна и в других местах выдачи еды, и автором этой инициативы стоило бы тщательнее контролировать порядок.

Kā pārliecinājās @ltvzinas, pie Krišnas centra, kur pie ēdiena var tikt tie, kuriem tas ļoti nepieciešams, šorīt veidojās rinda visas ielas garumā. Un, sanākot vairāk cilvēkiem, divu metru distanci ievērot neizdevās. https://t.co/22idcVa4It pic.twitter.com/InAww3y9A9 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 24, 2020