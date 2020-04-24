Сб, 25.04.2020
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Видео ⟩ В Риге в местах раздачи бесплатной еды образовались очереди

ФОТО: RPP

Утром в пятницу на улице Кр. Барона у центра Кришны образовалась очередь на всю улицу; там собрались люди, ожидавшие бесплатной еды, однако дистанцию в два метра соблюсти не удалось, сообщает Panorāma.

Люди о необходимой дистанции забыли и жались друг к другу, а затем разошлись по всей Риге - кто-то в магазин, кто-то - в приют или даже другой город.

На место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции Риги, который попросил жителей соблюдать закон.

Массовые собрания людей запрещены, так как это создает благоприятную среду для распространения коронавируса. Однако полиция отмечает, что такая картина день ото дня видна и в других местах выдачи еды, и автором этой инициативы стоило бы тщательнее контролировать порядок.

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