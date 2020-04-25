Некоторые сотрудники RNP получат прибавку к зарплате. За работу в условиях Covid-19

Прибавку получат электрики и сантехники Аварийной службы, так как им, для устранения неполадок, приходится ходить в квартиры, контактировать с жителями, узнало агентство LETA в RNP.

Планируется, что прибавку получат несколько десятков работников. В какую сумму это выльется - на данный момент не ясно, потому что зарплату за апреля сотрудники получат в мае, и она у всех разная.

Также сообщается, что список сотрудников, которые могут получить компенсации, может расшириться.

Как сообщалось, 10 из 15 муниципальных предприятий Риги никаких прибавок сотрудникам не делали. Прибавку получили сотрудники Rīgas veselības centrs, Rīgas 2.slimnīca и Rīgas dzemdību nams - согласно распоряжению Министерства здравоохранения. Rīgas satiksme доплатило 127 работникам в общей сложности 18 918 евро.