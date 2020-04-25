Арманд Шкеле перестал скрывать отношения с бывшей женой Пахаря

В прошлом году прозвучала информация, что баскетболист Арманд Шкеле начал новые отношения. И сейчас это подтвердилось.
Судя по опубликованному в Instagram фото, Шкеле встречается с Юлией Полищук-Пахарь, бывшей женой экс-игрока сборной Латвии по футболу Марьяна Пахаря.
Разговоры, что Арманд и Юлия встречаются, начались после того, как они вместе встретили Новый год.
Марьян Пахарь и Юлия состояли в браке восемь лет. У них есть сын Адриан.
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