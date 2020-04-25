Сб, 25.04.2020
На мой вопрос следователю, что было бы, если бы я его не искала, мне было отвечено: вашего сына похоронили бы, как безродного... Юлия Вади, мать погибшего молодого человека

Арманд Шкеле перестал скрывать отношения с бывшей женой Пахаря

В прошлом году прозвучала информация, что баскетболист Арманд Шкеле начал новые отношения. И сейчас это подтвердилось. 

Судя по опубликованному в Instagram фото, Шкеле встречается с Юлией Полищук-Пахарь, бывшей женой экс-игрока сборной Латвии по футболу Марьяна Пахаря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Разговоры, что Арманд и Юлия встречаются, начались после того, как они вместе встретили Новый год. 

Марьян Пахарь и Юлия состояли в браке восемь лет. У них есть сын Адриан.

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