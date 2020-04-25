Арманд Шкеле перестал скрывать отношения с бывшей женой Пахаря

Судя по опубликованному в Instagram фото, Шкеле встречается с Юлией Полищук-Пахарь, бывшей женой экс-игрока сборной Латвии по футболу Марьяна Пахаря.

Разговоры, что Арманд и Юлия встречаются, начались после того, как они вместе встретили Новый год.

Марьян Пахарь и Юлия состояли в браке восемь лет. У них есть сын Адриан.