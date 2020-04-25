NVA этим летом не будет трудоустраивать школьников

Такое решение NVA приняло на основании нынешней ситуации на рынке труда и изменений в образовательном процессе из-за Covid-19.

NVA вместе в Министерством благосостояния пересматривает все свои услуги и мероприятия, чтобы адаптировать их к нынешней ситуации на рынке труда и предоставить помощь как можно большему количеству людей, которых коснулся кризис, отмечает NVA.

Программу летней занятости школьников NVA организует с 2004 года, однако в 2009 году в связи с оптимизацией бюджета под влиянием мирового экономического кризиса программа была заморожена на пять лет и возобновилась летом 2014 года.

NVA надеется что мероприятия летней занятости школьников можно будет возобновить уже в следующем году.