Штаб Навального: в Москве около 60 человек заперты на карантин без воды, света и еды

22 апреля с Навальным связалась Екатерина, которая живет в хостеле в районе Чертаново. Женщина рассказала, что 1 апреля из гостиницы вывезли заболевшего Covid-19, после чего все проживающие там люди получили постановления от врача об обязательном карантине.

Екатерина рассказала, что в хостеле живут люди в возрасте от 20 до 60 лет, детей нет.

С тех пор карантин продлевают каждые две недели, так как в хостеле регулярно появляются новые заболевшие. Последнее продление на 12 дней произошло 22 апреля, пишут на сайте штаба Навального.

ФОТО: скриншот видео

Навальный сообщает, что люди в этом хостеле живут в условиях, похожих на средневековую тюрьму - 22 апреля отключили воду в душевой и на кухне, а еще раньше, почти с самого карантина, закрыли все туалеты, кроме одного. Воду якобы отключили по причине аварийной ситуации.

"Уже больше трех недель все постояльцы, включая лиц с положительным тестом на коронавирус, постоянно стоят в унизительных очередях. 24 апреля в хостеле была отключена электроэнергия, за исключением одного коридора, где на момент публикации был свет", - пишет Навальный.

Среди постояльцев есть беременная женщина. В интервью штабу Навального многие люди рассказали, что из-за пребывания взаперти остались без работы.

Видео: Расследование штаба Навального о хостеле в Москве