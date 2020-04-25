На этой неделе сократились цены на топливо

На этой неделе самый дорогой бензин был в Таллинне. В Вильнюсе - самый дешевый.

В Риге на АЗС Circle K цена литра бензина 95-й марки сократилась на 2,1% и составила 0,954 евро, а дизельного топлива - на 2,2%. В пятницу один литр стоил 0,894 евро.

В Вильнюсе литр 95-го бензина подешевел на 2,1% - до 0,925 евро, а дизель - на 2,2% - до 0,875 евро.

В Таллинне стоимость бензина 95-й- марки и дизеля не изменилась - один литр и того, и другого - стоит 1,199 евро.

Стоимость автогаза в Риге на этой неделе сократилась на 4% - до 0,475 евро за литр. В Таллине на 6% - до 0,63 евро за литр. В Вильнюсе цена на автогаз осталась неизменной - 0,399 евро за литр.