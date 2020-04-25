Фото ⟩ Нетрезвый латвиец на BMW протаранил границу Эстонии

Вчера поздно вечером в Валге работавшие на временном погранпункте сотрудники Департамента полиции и погранохраны заметили на латвийской стороне BMW, водитель которого ехал по встречной полосе, резко прибавил скорость и попал из Латвии в Эстонию, минуя пограничный контроль.

"Такой резкий маневр водителя дал полицейским основание считать, что у него есть что скрывать от стражей правопорядка. За мчавшимся через город Валга по шоссе Йыхви - Тарту - Валга автомобилем последовал патруль, а также для остановки машины были привлечены и находившиеся поблизости другие патрули", - рассказывает оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Длившаяся примерно пять минут погоня закончилась на 210-м километре Йыхви - Тарту - Валга, где ехавшие навстречу полицейские установили на дороге "ежа".

Машина с лопнувшими шинами остановилась, и полиция задержала водителя.

За рулем находился 47-летний гражданин Латвии, у которого была найдена конопля в небольшом количестве.

"BMW доставили на полицейскую парковку, и в ходе дальнейшего расследования мы подробнее выясним подоплеку преднамеренного игнорирования пограничного контроля и побега от полиции. Сомнительно, что небольшое количество конопли побудило человека совершить такое серьезное преступление", - говорит Вирк.

Все обстоятельства случившегося выясняются.