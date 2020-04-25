Covid-19 обнаружен в туберкулезном центре; 32 медработника - на карантине

Больница отмечает, что Центр туберкулеза и заболеваний легких в Упеслеяс продолжает оказывать помощь хроническим больным, однако отделение длительного лечения туберкулеза временно закрыто на дезинфекцию.

Намниеце сообщила, что больной Covid-19 пациент проходил лечение в отделении длительного лечения туберкулеза с 9 апреля. До этого он лечился в региональной больнице, где дважды сдавал анализы на Covid-19, и в обоих случаях результаты были отрицательными. В свою очередь результат проведенного в RAKUS анализа оказался положительным.

"Сейчас известны все 32 медработника и 24 контактных лица или пациента, с которыми он контактировал. Всем им сделаны тесты и все они отрицательны.

Медики были отправлены на 14-дневный карантин, после которого им нужно будет еще дважды сдать анализ на Covid-19, чтобы убедиться в том, что они могут вернуться к работе", - заявила представитель больницы Илга Намниеце.

В свою очередь 24 пациента, которые контактировали с больным, отделены от других.

Она рассказала, что в стационаре заранее подготовлены 53 койки, чтобы в случае необходимости можно было разместить пациентов с Covid-19.

Намниеце добавила, что RAKUS сейчас обеспечивает доставку домой всех выписанных из больницы пациентов, проживающих в Риге и Рижском регионе.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии проведено 2663 теста на Covid-19, из них 20 оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 был обнаружен у 804 жителей Латвии.

В минувшие сутки в больницу доставлены три пациента, всего в стационаре находятся 39 человек, состояние 33 - средней тяжести, 6 - тяжелое. Выписаны 79 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всего с момента начала распространения Covid-19 проведено 45 743 анализа, положительными были 804. Выздоровели 267 человек, скончались 12 пациентов.