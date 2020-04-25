Выбитые зубы, 30 швов и шрам на всю жизнь: как Олег Знарок отпраздновал 25-летие в "Юрас перле"

В серьезный хоккей Знарок начал играть, когда его семья переехала в Челябинск - Олег учился в восьмом классе, когда его пригласили в "Трактор". Однако когда он вошёл в состав уже взрослой команды, закрепиться там не смог - этому поспособствовали напористость и довольно сложный характер, ужиться со старожилами клуба было сложно. В итоге Знарка "сослали" во второй клуб Челябинска - "Металлург", за который он играть категорически отказался.

Как пишет портал "Новости спорта", закончилось это всё для спортсмена годовой дисквалификацией с формулировкой "за спаивание коллектива". Таким образом Знарок оказался в Риге, куда его забрали Владимир Юрзинов и Пётр Воробьёв.

В Риге молодой спортсмен раскрылся на полную мощь и стал лидером команды, но в самом начале 1988 года он мог распрощаться не только с карьерой, но и с жизнью.

2 января 1988 года Знарок вместе с семьёй и друзьями отмечал 25-летие в юрмальском ресторане "Юрас перле", однако туда же явилась и компания дебоширов.

Как пишет Sport24, компания мужчин попросила музыкантов исполнить песню "Любо, братцы, любо" для "ребят с Московского района". Просьба была удовлетворена, чего нельзя сказать о заказчиках - в исполнителей полетели салфетки и еда.

Как позже будет указано в протоколе, дебоширами являлись Харитонов Иван, 1954 года рождения, моторист Главречфлота; Гумба Леонид, 1950 года рождения, экспедитор колхоза "Царникава"; Елисеев Василий, 1959 года рождения, слесарь жилищно-эксплуатационного района номер 46; Минин Олег, 1962 года рождения, слесарь завода "Автоэлектроприбор". Уже через пару лет этих людей будут звать "авторитетами", а Ивана Харитонова - "королём рекетиров".

Портал отмечает, что у дальнейшего хода развития событий есть несколько версий, однако самая популярная - завязалась словесная перепалка, в результате которой Харитонов натянул на голову Знарку свитер, после чего началась массовая драка. В глубинах Интернета можно обнаружить и несколько цитат участников, правда, без указания авторства:

"Харитонов ударил моего тестя, а я ударил Харитонова, и тот упал".

"Олег Минин вскочил на стол и ударил Олега Знарка в лицо ногой. Я бросила в Минина яблоком и сказала: "Какая же ты скотина". А он на меня высморкался".

Сам же Знарок позднее об инциденте рассказал следующее: "Мы остались вдвоём с отцом спина к спине против десяти человек. Все остальные в зале под столом сидели. В той бойне всё шло в ход: и стулья, и "розочки". Меня просто порезали всего. И отца тоже. Было страшно. Там беспредел был. Официанток душили телефонными проводами".