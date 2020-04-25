Выбитые зубы, 30 швов и шрам на всю жизнь: как Олег Знарок отпраздновал 25-летие в "Юрас перле"

Олег Знарок, безусловно, является одним из самых ярких представителей латвийского хоккея. Он провёл девять сезонов за рижское "Динамо", ненадолго стал одним из лидеров сборной Латвии, сделал хорошую заграничную карьеру, а затем и состоялся как тренер - сначала у руля латвийской сборной, а затем и российской. Однако его путь в Ригу был долог и тернист - в столице Латвии он состоялся как хоккеист, однако мог и погибнуть там в самом расцвете сил. Погибнуть от рук печально известных "харитоновцев".
В серьезный хоккей Знарок начал играть, когда его семья переехала в Челябинск - Олег учился в восьмом классе, когда его пригласили в "Трактор". Однако когда он вошёл в состав уже взрослой команды, закрепиться там не смог - этому поспособствовали напористость и довольно сложный характер, ужиться со старожилами клуба было сложно. В итоге Знарка "сослали" во второй клуб Челябинска - "Металлург", за который он играть категорически отказался.
Как пишет портал "Новости спорта", закончилось это всё для спортсмена годовой дисквалификацией с формулировкой "за спаивание коллектива". Таким образом Знарок оказался в Риге, куда его забрали Владимир Юрзинов и Пётр Воробьёв.
В Риге молодой спортсмен раскрылся на полную мощь и стал лидером команды, но в самом начале 1988 года он мог распрощаться не только с карьерой, но и с жизнью.
2 января 1988 года Знарок вместе с семьёй и друзьями отмечал 25-летие в юрмальском ресторане "Юрас перле", однако туда же явилась и компания дебоширов.
Как пишет Sport24, компания мужчин попросила музыкантов исполнить песню "Любо, братцы, любо" для "ребят с Московского района". Просьба была удовлетворена, чего нельзя сказать о заказчиках - в исполнителей полетели салфетки и еда.
Как позже будет указано в протоколе, дебоширами являлись Харитонов Иван, 1954 года рождения, моторист Главречфлота; Гумба Леонид, 1950 года рождения, экспедитор колхоза "Царникава"; Елисеев Василий, 1959 года рождения, слесарь жилищно-эксплуатационного района номер 46; Минин Олег, 1962 года рождения, слесарь завода "Автоэлектроприбор". Уже через пару лет этих людей будут звать "авторитетами", а Ивана Харитонова - "королём рекетиров".
Портал отмечает, что у дальнейшего хода развития событий есть несколько версий, однако самая популярная - завязалась словесная перепалка, в результате которой Харитонов натянул на голову Знарку свитер, после чего началась массовая драка. В глубинах Интернета можно обнаружить и несколько цитат участников, правда, без указания авторства:
"Харитонов ударил моего тестя, а я ударил Харитонова, и тот упал".
"Олег Минин вскочил на стол и ударил Олега Знарка в лицо ногой. Я бросила в Минина яблоком и сказала: "Какая же ты скотина". А он на меня высморкался".
Сам же Знарок позднее об инциденте рассказал следующее: "Мы остались вдвоём с отцом спина к спине против десяти человек. Все остальные в зале под столом сидели. В той бойне всё шло в ход: и стулья, и "розочки". Меня просто порезали всего. И отца тоже. Было страшно. Там беспредел был. Официанток душили телефонными проводами".
В свою очередь, мать спортсмена в одном из интервью была более откровенна. "Олегу руки заломили, рубахи на нём нет. И ещё рюмкой по щеке, шрам от "розочки" остался.
Так у него клочок щеки болтается, кровь льётся, его куда-то тащат, и я не понимаю, будет ли он живой. У меня глаза на лоб, а он мне подмигивает. Представляете?
А папа его, когда увидел, что стычка началась, прыгнул туда, где всё это происходило. Я ему руки держу, чтоб он не ввязывался в драку, а крепыш такой, каратист, вдвое выше и шире Валеры, крутанул ногой. И по зубам моему супругу. У Валеры фронтальные 3-4 зуба - пополам прямо.
У него тоже кровь льётся, а он мне говорит: "Света, я всё время мечтал о золотых зубах". Это был кошмар какой-то, как я выдержала это всё", - цитирует женщину портал "Новости спорта".
Итог конфликта: 15 пострадавших, пятеро из которых оказались в больнице. Самому Знарку наложили около 30 швов, он лишился нескольких зубов, на щеке остался шрам.
Участникам побоища суд определил разные сроки. В частности, Харитонов получил 4,5 года тюрьмы. Олег Знарок же был награжден медалью "За охрану общественного порядка".
Спустя восемь дней после происшествия хоккеист вышел на лёд против родного клуба "Трактор". В том сезоне Знарок стал вторым бомбардиром клуба, а само "Динамо" вышло в финал плей-офф. А еще спустя 30 лет Олег Знарок всё с тем же шрамом на щеке завоевал олимпийское золото.
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