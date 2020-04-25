Погибает крупнейший айсберг Антарктики

Айсберг размером около 5100 квадратных километров "А-68" был крупнейшей свободно плавающей льдиной в мире с 2017 года, когда он отделился от континента.

Сейчас айсберг направляется на север от полуострова Антарктида. Попав в теплые воды, он, несомый потоком, находится в пути в южную часть Атлантического океана.

Профессор Адриан Лакмен, который следит за состоянием айсберга, изданию ВВС рассказал, что часть, которая от него отделилась, означает конец этого ледяного гиганта.

"Я бесконечно удивлен тому, что такой тонких и хрупкий просуществовал в открытом море так долго. Я считаю, что последний этап разрушения начался, однако отдельные куски айсберга будут плавать в океане годами", - прокомментировал Лакмен.

Название "А-86" произошло из системы классификации, которой управляет Национальный центр льда и снега США, разделивший Антарктику на квадраты. Учитывая, что айсберг отломался от ледяного шельфа Ларсена C в Уэльском море, он был отмечен буквой "A", а "68" - означает последняя по счету крупная льдина в этом секторе.

Впрочем, правильнее было бы назвать айсберг "А-68А", так как отдельные обломки от него получают так свои названия. Например, раньше от этого айсберга отломался кусок "А-68В", в свою очередь этот, скорее всего, будет назван "А-68С".

Когда айсберг отделился от континента в 2017 году, его размер составлял 6000 квадратных километров, а средняя толщина была 190 метров.

Сначала айсберг не двигался слишком далеко, однако со временем он развернулся и начал дрифтовать на север. В свою очередь сейчас он движется в южном направлении и скорее всего, от него отделятся еще несколько больших льдин.