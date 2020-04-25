ВОЗ: Нет доказательств, что заражение Covid-19 приводит к появлению иммунитета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу предупредила, что нет доказательств, свидетельствующих, что заразившиеся новым коронавирусом люди получают иммунитет, который защитил бы их от повторного заражения, сообщает AFP.
Таким образом, выдача так называемых иммунитетных паспортов может способствовать дальнейшему распространению пандемии.
"Сейчас нет доказательств, что люди, выздоровевшие от Covid-19, и у которых имеются антитела, будут защищены от повторного заражения", - говорится в распространенном ВОЗ сообщении.
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