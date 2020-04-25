Сб, 25.04.2020
Даже если мы теоретически выполним такие условия, удаление среднего ряда не обеспечит никакого физического расстояния. Это идиотская идея, которой ничего не добьешься. Майкл О'Лири, руководитель ирландской авиакомпании Ryanair

ВОЗ: Нет доказательств, что заражение Covid-19 приводит к появлению иммунитета

ФОТО: AFP/SCANPIX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу предупредила, что нет доказательств, свидетельствующих, что заразившиеся новым коронавирусом люди получают иммунитет, который защитил бы их от повторного заражения, сообщает AFP.

Таким образом, выдача так называемых иммунитетных паспортов может способствовать дальнейшему распространению пандемии.

"Сейчас нет доказательств, что люди, выздоровевшие от Covid-19, и у которых имеются антитела, будут защищены от повторного заражения", - говорится в распространенном ВОЗ сообщении.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ