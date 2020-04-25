Сб, 25.04.2020
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Фото ⟩ Широкий жест: житель Эстонии прислал подарок сотрудникам магазина

Pärnu Maksimarket.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В Facebook-группе Märgatud24 Pärnus рассказали замечательную историю, как клиент Maksimarket в Пярну, Эстония, порадовал сотрудников магазина. Руководитель Maksimarket в Пярну Марианне Рятсеп сказала, что мужчина-клиент, который называет себя рыбаком, во вторник вечером позвонил в инфопункт магазина и спросил, сколько сотрудников в день у них работает, пишет Rus.Postimees.

Ему ответили на вопрос и затем выяснили, почему он хочет это знать. "На это клиент ответил, что хочет прислать торт сотрудникам", - сказала Рятсеп.

На следующий день курьер принес большой торт весом около шести килограммов, сопровождаемый сообщением о том, что его отправил рыбак. Это удивило весь персонал магазина.

"Клиент звонил вчера вечером, мы не могли дождаться этого", - отметила Рятсеп. Она уточнила, что тот же покупатель на прошлой неделе принес шоколад всем сотрудникам, работающим на кассе. "Теперь и этот широкий жест для всего магазина", - добавила она.

По ее словам, были и другие люди, которые иногда приносили цветы или что-нибудь сладкое в качестве благодарности за хорошее обслуживание, но торт до сих пор никто не присылал. "Большое спасибо доброму анонимному рыбаку от всех сотрудников магазина! Этот жест был очень позитивным и приятным для нас", - сказала она.

Клиент порадовал тортом сотрудников пярнуского Maksimarket.

ФОТО: Pärnu Maksimarket

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