Отвлеклась на ребенка: на Румбуле легковушка протаранила автобус Rīgas satiksme

Около 13 часов в курсирующий в округе Румбулы автобус 15-го маршрута сильно врезался семейный Opel Meriva. В момент аварии автобус находился на остановке со включенным левым поворотником, пропуская других участников движения. Медленно выезжая из "кармана", автобус готовился перестроиться на полосу.

Водитель общественного транспорта указывает, что сначала Opel даже не был виден.

"Я посмотрел в зеркало, никого не увидел. В автобусе находились пассажиры, человек 15. Сзади сидели двое мужчин и одна женщина. Они вообще ничего не поняли. Удар был очень сильным. Повреждения очень существенные", - рассказал водитель автобуса Евгений.

Он подошел к водителю легковушки, чтобы выяснить, не пострадал ли кто-то. Женщина сразу же признала свою вину.

"Сказала, что отвлеклась от дороги, чтобы посмотреть на ребенка. Сказала, что даже не видела моего автобуса. Как так - человек за рулем и не видит автобус? Это же не игрушка, не маленькая машинка", - выразил непонимание водитель.

Врачи "неотложки", прибывшей на место сразу же после аварии, тщательно осмотрели людей и госпитализировали ребенка, находившегося в Opel. Были подозрения на травмы грудной клетки и плеча, но в целом его состояние медики не признали тяжелым. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

"Ребенок сидел сзади слева. Если бы он сидел спереди, была бы совсем другая история. Я так понял, она, сидя за рулем, смотрела назад, а не вперед. Поэтому ничего и не увидела", - отметил водитель.

Так как в ДТП пострадал человек, полицейские начнут уголовный процесс, однако, принимая во внимание, что полученные травмы легкие, а женщина-водитель была трезва и вину не отрицает, скорее всего, все закончится символическим денежным штрафом.

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