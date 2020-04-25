В США пара усыновила двухлетнего мальчика с помощью программы Zoom

Двухлетний Джейдан живет с Кимберли Уинек и ее мужем с мая прошлого года.

"В сердце я сразу же поняла, что хочу его адоптировать", - сказала Уинек.

То, что Джордана можно будет усыновить, они узнали в феврале.

"Мы знали, что в день, когда его родители откажутся от опеки, мы его усыновим. Была установлена дата 16 апреля", - вспоминает женщина.

Пара знала, что этот день будет особым, однако пандемия коронавируса означала, что все запланированное поменяется. Пандемия изменила жизнь в США и во всем мире, в том числе и проведение заседаний суда. Сейчас часть работы ведется онлайн, и Уинек поняла, что усыновление Джейдана не будет исключением.

"Нам представлялись фотографии, снятые в день усыновления - новая семья стоит вместе с судьей, все улыбаются. Их мы не сделали", - сказала Уинек.

Вместо этого заседание по усыновлению Джейдана прошло с использованием видеозвонка Zoom.

"Иногда кажется, что происходящее нереально. Я на него смотрю, и думаю о том, что он наш", - сказала Уинек.