Уга Думпис: "Лиго на набережной 11 ноября не будет. Летом проблема не закончится"

Ситуация в Латвии

Говоря о распространении коронавируса в Латвии, в определенном смысле можно сказать, что "мы стоим на месте и это весьма неплохо", считает Уга Думпис. Мы контролируем инфекцию, отмечает он.

"Небольшие послабления могут быть в определенных группах, но стоит понимать, что принцип дистанцирования останется, работа из дома останется. Вряд ли нас ждут большие изменения в жизни. Все не так и хорошо, число инфекций не снижается, жить, как сейчас, придется очень долго.

Ясно, что никакого празднования Лиго на набережной 11 ноября не будет, это я вам могу сказать точно", - говорит Думпис.

По его словам, вирус можно победить только вакциной, а до Латвии она может дойти приблизительно через год. Пока же - все, что нам остается, продолжать дистанцироваться и соблюдать профилактические меры - тщательно мыть руки.

Сомнительные методы

Как отмечает Думпис, жители Латвии по-прежнему используют странные методы, которые на самом деле не помогают избегать заболевания. Например, надевать перчатки, отмечает инфекционист. В магазинах, в общественных местах надевать перчатки не стоит, считает он.

Руки необходимо мыть мылом или жидкостью, содержащей 70% спирта, использовать дезинфектор с меньшим содержанием - смысла нет, говорит эксперт.

Новых исследований о том, как долго вирус живет на поверхности - нет. В зависимости от материала - это от одного до трех дней.

"Но концентрация снижается! То, что вирус выживает, это одно дело. Но спустя день его там гораздо меньше. Этот вопрос поверхностей актуален в отделении реанимации, или там, где очень много людей. Немного преувеличен вопрос бытовых поверхностей", - заявил Думпис.

Что остается неизученным

Пока что у ученых нет точного ответа, почему даже в рамках одной семьи - кто-то заражается, а кто-то нет.

"Мы часто наблюдаем, что члены семьи и вовсе не заболевают. Конечно, это воздушно-капельная инфекция, но нет такого, что болеет вся семья. Почему? Сложно сказать", - признается специалист.

Как себя обезопасить?

Для профилактики Covid-19 Уга Думпис советует больше двигаться на свежем воздухе, не забывая о дистанцировании - в этом и есть главный рецепт, как избежать вируса.

"Действительно, следующая зима, когда будет грипп и другие вирусы, может создать серьезные проблемы системе здравоохранения.

Никто не прогнозирует, что проблема кончится этим летом", - говорит Уга Думпис.

Сейчас проходит первая фаза исследований вакцин, в сентябре может начаться третья, если исследования окажутся успешными, вакцину можно ожидать в конце зимы 2021 года.

Видео: Уга Думпис о Covid-19, сюжет TV3 на латышском языке