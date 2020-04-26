"Народ не согласен с решением": Определился победитель шоу "Голос.Дети", но зрители против

По результатам зрительского голосования — она набрала 35,7 процента голосов.

Софья Туманова из команды Валерия Меладзе получила 32,7 процента, а Артем Фокин из команды Полины Гагариной — 31,6 процента голосов.

Басту назвали лучшим наставником сезона.

Видео было опубликовано на YouTube-канале программы. Зрители в комментариях недоумевали, почему победила Казаченко, ведь у нее была слабая песня и исполнение. Стоит сказать, что количество дизлайков уже превысило количество лайков.

В комментариях люди вспомнили прошлогодний скандал, когда победила дочь Алсу Микеллы Абрамовой, набравшая 56,5 процента голосов. Тогда была выявлена накрутка голосов, после чего Первый канал был вынужден аннулировать итоги голосования. В итоге все девять финалистов проекта были объявлены победителями и получили по миллиону рублей.