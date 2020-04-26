Видео ⟩ 94-летняя гимнастка летает на брусьях и крутит сальто. Удивительная история Джоанны Каас

Говорят, 20-летняя гимнастка - уже бабушка для такого вида спорта. А что сказать о 94-летней Джоанне Каас из Германии? В таком почтенном возрасте она всё ещё не попрощалась с любимой гимнастикой - бабуля летает на брусьях и крутит сальто так, словно возраст - это лишь дата в паспорте, не более.
У Джоанны удивительная история отношений с гимнастикой. Как пишет "Чемпионат", Каас родилась в далёком 1925 году в семье, где все занимались гимнастикой.
Девочка продолжила семейные традиции, однако первые серьёзные соревнования в 9-летнем возрасте не принесли ей особого признания, а Вторая мировая война и вовсе поставила спорт в её жизни на паузу.
В послевоенной ГДР некоторое время гимнастика была под запретом, что заставило Джоанну заняться гандболом и даже стать чемпионкой республики. После снятия запретов на гимнастику, девушка вернулась в любимый вид спорта, но уже как тренер. Она воспитала будущих чемпионок республики, готовила девчат к Олимпийским играм и не переставала работать при этом учительницей в школе.
Джоанна вышла замуж, родила трёх дочерей и, казалось бы, могла бы уже и забыть о спортивной карьере, но страсть к гимнастике взяла вверх.
56 лет! Именно столько было Джоанне, когда она стала выступать на ветеранских соревнованиях - и только здесь она наконец добилась медалей и аплодисментов публики.
Однако, настоящий переворот в её жизни случился лишь в 2012 году, когда Джоанне было уже 86 лет - организаторы этапа Кубка мира пригласили гимнастку для участия в показательных выступлениях. После этого видео с её упражнениями на брусьях и ковре собрали миллионы просмотров в интернете.
Как результат - Джоанна вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая действующая гимнастка планеты.
Эксперты проверили её год рождения и рассеяли все сомнения скептиков, которые не верили, что в таком возрасте возможно выполнять такие умопомрачительные упражнения.
У Джоанны большая семья - четверо внуков и уже есть правнуки, но времени сидеть дома у неё нет - помимо спорта, теперь она ещё и путешествует по миру с вдохновляющими выступлениями.
Согласитесь, такие люди не могут не вдохновлять!
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