Видео ⟩ 94-летняя гимнастка летает на брусьях и крутит сальто. Удивительная история Джоанны Каас

У Джоанны удивительная история отношений с гимнастикой. Как пишет "Чемпионат", Каас родилась в далёком 1925 году в семье, где все занимались гимнастикой.

Девочка продолжила семейные традиции, однако первые серьёзные соревнования в 9-летнем возрасте не принесли ей особого признания, а Вторая мировая война и вовсе поставила спорт в её жизни на паузу.

В послевоенной ГДР некоторое время гимнастика была под запретом, что заставило Джоанну заняться гандболом и даже стать чемпионкой республики. После снятия запретов на гимнастику, девушка вернулась в любимый вид спорта, но уже как тренер. Она воспитала будущих чемпионок республики, готовила девчат к Олимпийским играм и не переставала работать при этом учительницей в школе.

Джоанна вышла замуж, родила трёх дочерей и, казалось бы, могла бы уже и забыть о спортивной карьере, но страсть к гимнастике взяла вверх.

56 лет! Именно столько было Джоанне, когда она стала выступать на ветеранских соревнованиях - и только здесь она наконец добилась медалей и аплодисментов публики.

Однако, настоящий переворот в её жизни случился лишь в 2012 году, когда Джоанне было уже 86 лет - организаторы этапа Кубка мира пригласили гимнастку для участия в показательных выступлениях. После этого видео с её упражнениями на брусьях и ковре собрали миллионы просмотров в интернете.

Как результат - Джоанна вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая действующая гимнастка планеты.

Эксперты проверили её год рождения и рассеяли все сомнения скептиков, которые не верили, что в таком возрасте возможно выполнять такие умопомрачительные упражнения.

У Джоанны большая семья - четверо внуков и уже есть правнуки, но времени сидеть дома у неё нет - помимо спорта, теперь она ещё и путешествует по миру с вдохновляющими выступлениями.

Согласитесь, такие люди не могут не вдохновлять!