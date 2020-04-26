Фото ⟩ В Старом городе Таллинна люди уже сидят в кафе

И хотя чиновники и министры Эстонии просят людей соблюдать правило 2+2 и рекомендуют находиться дома на карантине, некоторые жители Таллинна уже начинают собираться вне дома, пишет Rus.Postimees.
Если в других регионах Эстонии люди более сознательны, то в Таллинне правилам так активно не следуют. На это указывают и статистические данные, согласно которым, появилось несколько очагов инфекции.
И хотя людей можно штрафовать за нарушение правил, министр финансов Эстонии Мартин Хельме полагает, что особой пользы это не принесет. "Это необходимо проанализировать и это вызывает тревогу. Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране", - сказал Хельме в интервью Postimees.
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