Фото ⟩ В Старом городе Таллинна люди уже сидят в кафе

Если в других регионах Эстонии люди более сознательны, то в Таллинне правилам так активно не следуют. На это указывают и статистические данные, согласно которым, появилось несколько очагов инфекции.

И хотя людей можно штрафовать за нарушение правил, министр финансов Эстонии Мартин Хельме полагает, что особой пользы это не принесет. "Это необходимо проанализировать и это вызывает тревогу. Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране", - сказал Хельме в интервью Postimees.