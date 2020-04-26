"Вторая волна травли пошла": Кристина Асмус получает угрозы из-за несуществующего аборта

Шутка российской актрисы Кристины Асмус о беременности для рекламы нового сериала, снятого в самоизоляции, развернулась в очередную волну хейта и гневных комментариев в Сети. Об этом она сама сообщила на своей Instagram-странице.
"Вторая волна травли пошла", - написала Кристина.
Она объяснила, что получила множество грубых и оскорбительных сообщений. Они касаются обвинений в аборте. Актриса же объяснила, что она не прерывала беременность.
"Сдохни, больная, тварь, твоя дочь уродка... Обвиняют в несуществующем аборте, и то, что я якобы прикрываюсь сейчас", - рассказала она подписчикам.
Кристина отметила, что, конечно, за эти годы у нее выработался иммунитет против интернет-травли, но она устала блокировать хейтеров и удалять оскорбительные комментарии.
""Текста-2" не планируется. Ох, вашу энергию бы в мирное русло", - подытожила актриса.
Напомним, что ранее Кристина Асмус пошутила в Сети о своей беременности. Так звезда прорекламировала новый сериал "Беезумие", который уже вышел и доступен в Сети. В нем актриса и играет беременную. Стоит сказать, что Максим Виторган уже посмотрел первую серию и написал в комментариях, что это было смешно.
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