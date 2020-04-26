"Вторая волна травли пошла": Кристина Асмус получает угрозы из-за несуществующего аборта

"Вторая волна травли пошла", - написала Кристина.

Она объяснила, что получила множество грубых и оскорбительных сообщений. Они касаются обвинений в аборте. Актриса же объяснила, что она не прерывала беременность.

"Сдохни, больная, тварь, твоя дочь уродка... Обвиняют в несуществующем аборте, и то, что я якобы прикрываюсь сейчас", - рассказала она подписчикам.

Кристина отметила, что, конечно, за эти годы у нее выработался иммунитет против интернет-травли, но она устала блокировать хейтеров и удалять оскорбительные комментарии.

""Текста-2" не планируется. Ох, вашу энергию бы в мирное русло", - подытожила актриса.

Напомним, что ранее Кристина Асмус пошутила в Сети о своей беременности. Так звезда прорекламировала новый сериал "Беезумие", который уже вышел и доступен в Сети. В нем актриса и играет беременную. Стоит сказать, что Максим Виторган уже посмотрел первую серию и написал в комментариях, что это было смешно.