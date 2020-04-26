В воскресенье, 26 апреля, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новые данные о распространении Covid-19 в Латвии.
За прошедшие сутки случай заражения Covid-19 впервые был зарегистрирован в Мадонском крае.
Согласно обобщенной SPKC информации, наибольшее число заболевших из расчета на 100 тысяч жителей на данный момент в Стопиньском крае - 119,9.
Далее следует Гаркалнский край со 100,3 случая заражения на 100 тысяч человек. В Саласпилсском крае - 88,3 случая на 100 тысяч человек.
В Риге на данный момент заболеваемость Covid-19 составляет 71,3 случая на 100 тысяч человек.
Согласно последним данным, больше всего инфицированных в возрастной группе от 30 до 39 лет - 177 пациентов, из которых 86 женщин и 91 мужчина.
Далее следует возрастная группа от 40 до 49 лет, в которой зарегистрировано 143 пациента с Covid-19 - 69 женщин и 74 мужчины. Возраст 142 пациентов составляет от 50 до 59 лет. В этой возрастной группе Covid-19 заболели 65 женщин и 77 мужчин.
Как уже сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено восемь новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 812 человек.
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