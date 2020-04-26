SPKC опубликовал новые данные о распространении Covid-19 в Латвии

ФОТО: SPKC

За прошедшие сутки случай заражения Covid-19 впервые был зарегистрирован в Мадонском крае.

Согласно обобщенной SPKC информации, наибольшее число заболевших из расчета на 100 тысяч жителей на данный момент в Стопиньском крае - 119,9.

Далее следует Гаркалнский край со 100,3 случая заражения на 100 тысяч человек. В Саласпилсском крае - 88,3 случая на 100 тысяч человек.

В Риге на данный момент заболеваемость Covid-19 составляет 71,3 случая на 100 тысяч человек.

ФОТО: SPKC

Согласно последним данным, больше всего инфицированных в возрастной группе от 30 до 39 лет - 177 пациентов, из которых 86 женщин и 91 мужчина.

Далее следует возрастная группа от 40 до 49 лет, в которой зарегистрировано 143 пациента с Covid-19 - 69 женщин и 74 мужчины. Возраст 142 пациентов составляет от 50 до 59 лет. В этой возрастной группе Covid-19 заболели 65 женщин и 77 мужчин.

ФОТО: SPKC

ФОТО: SPKC

ФОТО: SPKC

Как уже сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено восемь новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 812 человек.