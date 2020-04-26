"Мы как прокаженные": жители Сааремаа устроили протест против жестких ограничений

Член самоуправления Сааремаа и руководитель центра развлечений Thule Андрес Тинно опубликовал в Facebook призыв ко всем, кто не согласен с введенными на Сааремаа строгими ограничениями движения, прийти в воскресенье на полчаса на тихую акцию протеста и посидеть на стуле или табуретке.

В воскресенье в центре Курессааре было непривычно много людей людей, которые соблюдали необходимую дистанцию и передавали послание сидя.

Моника Вайма, работающая в салоне красоты Lossi, сказала, что ей пришлось протестовать, потому что к жителям Сааремаа относятся не так, как к остальным: «Я хочу, чтобы семьи снова были вместе. И, конечно, я бы хотела уже работать!"

Коллектив ресторана Saaremaa Veski также испытывает тревогу от ожидания, а хозяйка Грете Пастаку хочет, чтобы к островитянам относились так же, как к людям с материка.

Сохраняя дистанцию, члены коллектива расположились перед Saaremaa Veski и говорят о том, что рады снова видеть друг друга спустя долгое время.

Среди других в центре города сидели и три врача Курессаареской больницы, в том числе, заведующий лечебной частью доктор Эдвард Лаане, по мнению которого, ограничения можно было бы смягчить после первого мая.

Перед зданием салона Vanalinna Heaolusalong поставили небольшой столик, за которым погоде и компании друг друга радовались четыре человека.

"На данный момент доходов ноль, а расходы все те же, что и раньше. Сейчас нам удалось сэкономить, но мы, вероятно, держим курс на бесплатную столовую", - сказал основатель салона Мати Таса.

Там же припаркована машина, из которой выходит молодой человек и спрашивает: "Слушайте, когда можно будет попасть к парикмахеру? Я уже совсем оброс", - он проводит рукой по подбородку и волосам.

Поклонник волейбола Олари тоже устроился перед своим домом, по его словам, ситуация сумасшедшая.

"У меня есть несколько причин для протеста", - говорит он.

"Во-первых, я устал от того, что люди так вцепились зубами в один вид спорта. Никто же не нарушал приказов, но сейчас только о волейболе говорят в негативном ключе".

По словам Олари, также непонятно, почему только Сааремаа все еще закрыт, а люди могут путешествовать по всему континенту, где им вздумается. "Что они думают, если остров сейчас откроют, все островитяне окажутся на пароме и разбегутся по материку, как куриное стадо? Наши семьи разделены, и вся экономика стоит. Мы как прокаженные", - сказал он.

Как отмечает издание, акция привлекла много внимания, сидя протестовали и за границей.

Поскольку заболеваемость коронавирусом на Сааремаа постоянно демонстрирует признаки снижения, предприятия и местные жители обращают внимание на то, что на Сааремаа пора ослабить строгие ограничения на передвижение.

Однако мнения людей разделились: некоторые считают, что им следует еще немного потерпеть и что слишком быстрое ослабление ограничений может привести к новой вспышке заболевания, а другие считают, что ситуация на Сааремаа достаточно стабилизировалась, и заболевание скорее набирает обороты в других регионах Эстонии.