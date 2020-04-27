Covid-19 в Латвии: о части заболевших мы можем и не знать

На данный момент круг тестируемых на коронавирус достаточно обширный, возможности лабораторий - достаточны. Три лаборатории - Centrāla laboratorija, Egila Gulbja laboratorija и лаборатория Восточной больницы на прошлой неделе ежедневно проводили в среднем 1400 тестов.

Мощности лабораторий хватило бы и на большее количество анализов. Приобретены дополнительные установки, и комплекты для тестов перестали быть дефицитом.

Глава правления Centrāla laboratorija Стелла Лапиня говорит, что хватает и работников. Общая мощность лабораторий - примерно 2000 тестов в день, если работать на максимуме - 3000. Выходит, что в два раза больше, чем делают сейчас.

Вплоть до 21 апреля в Латвии были люди с характерными для коронавиурса симптомами, которым не полагались оплачиваемые государством анализы. А членам одного домашнего хозяйства, если кто-то уже был болен, не делали анализы - считалось, что тестировать их не нужно. В статистику такие случаи включали как клинически, а не лаборатно подтвержденные.

До 24 апреля в данных Центра профилактики и контроля заболеваний таких людей было 22.

По сообщению Минздрава, в таком случае решает семейный врач - например, если человек работает в сфере связанной с высокими рисками , то и его могут направить на оплачиваемый государством анализ.

До этого тактика Минздрава была расширять круг тестируемых постепенно. Сначала проверять только приехавших из определенных стран, затем всех приехавших, далее уже группы риска и только потом - всех с симптомами.

В свою очередь Литва всеобщее тестирование людей с симптомами начала 30 марта, Эстония - 8 апреля. В объеме тестирования соседи Латвию обогнали. Кроме того, оба государства делают дальнейшие шаги, чтобы выяснить общее распространение и бессимптомные случае.

Так, в Литве планируется, что будут тестированы жители трех крупнейших городов - Вильнюса, Каунас и Клайпеды, а также трех региональных городов. Это будет репрезентативная выборка жителей.

В свою очередь Эстония уже на прошлой неделе заявила об исследовании, в ходе которого в течение восьми недель каждую будут тестироваться 2000-4000 человек из разных групп жителей.

Несмотря на то, что мощности лабораторий это позволяют, Латвия о таких возможностях пока не думает.

"Если мы развернем такое обширное тестирование, то мы очень быстро сможем достичь потолков", - отметил главный специалист референс-лаборатории, координатор лабораторий Сергей Никишин.

Сделанные за деньги тесты свидетельствуют, что о части заболевших Латвия может и не узнать, только если они не будут готовы открыть кошельки и заплатить 80 евро.

В Centrāla laboratorija и Egila Gulbja laboratorija до 20 апреля в 80 случаях анализы оказались позитивными. Это 10% от общего числа позитивных анализов.

Репрезентативные выборки тестируемых помогли бы выяснить и более точную картину в каждой возрастной группе. Пока что самая большая группа - почти четверть от всех тестируемых - была в возрасте от 30 до 39 лет, соответственно и больше всего заболевших констатировано в этой группе. В свою очередь дети и подростки тестировались редко. В возрасте до 10 лет - 2% от объема тестирования, от 10 до 19 лет - 3%.

Минздрав нынешнюю практику оценивает как соответствующую.

Министерство отмечает, что, например, нет случаев, в которых Covid-19 был бы констатирован у кого-то после смерти, что говорит о контроле над ситуацией. И уровень заболеваемости в целом не высок. Со временем и в Латвии могут быть доступны анализы, чтобы проверить, например, присутствие антител в крови. И это позволит сделать выводы, насколько большая часть общества столкнулась с вирусом.