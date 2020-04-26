Вс, 26.04.2020
Я думаю, что один из важных уроков, которые мы вынесли из кризиса Covid-19, таков, что объективная необходимость отправиться в административный центр самоупралвения - это скорее помеха, а не возможность. Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития

Британская газета Daily Telegraph: с Латвии надо брать пример по борьбе с Covid-19

A nurse wearing PPE looks through a window of a closed door leading to the red zone at the Wren Hall care home in Nottingham, Monday, April 20, 2020. AP visited a care home in Nottingham where 10 of their 54 residents have succumbed to COVID-19. Leading British charities said the new coronavirus is causing "devastation" in the country's nursing homes, as official statistics show that hundreds more people with COVID-19 have died than are recorded in the U.K. government's daily tally.(AP Photo/Frank Augstein)

ФОТО: AP/Scnapix

Британская газета Daily Telegraph в публикации, которая появилась на сайте издания в субботу, высоко оценивает успехи Латвии в борьбе с глобальной пандемией Covid-19, подчеркивая решительные действия правительства на начальном этапе распространения заболевания.

В заголовке публикации задается вопрос: "Как Латвия стала мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса?"

По словам автора статьи Эдварда Малника, Латвия сейчас упоминается как пример среди стран, которые борются с Covid-19.

Газета цитирует слова премьера Кришьяниса Кариньша о том, что причиной относительных успехов Латвии в попытках остановить распространение вируса стало множество вовремя предпринятых правительством мер, еще до первого случая смерти от коронавируса в стране.

"Латвия объявила чрезвычайное положение уже 13 марта, и этим решением запретила все публичные собрания с участием более 200 человек. В это же время десятки тысяч человек [в Великобритании] принимали участие в Челтенхемском конном фестивале, несмотря на предупреждения о том, что после того, как в Великобритании 31 января был констатирован первый случай заражения, это мероприятие может послужить причиной новой вспышки", - пишет Daily Telegraph.

В интервью британскому изданию Кариньш подчеркнул, что достижения Латвии в борьбе с Covid-19 объясняются рядом подготовительных мер еще до первого случая смерти от вируса, а также тем, что с самого начала латвийцы прислушивались к мнению эпидемиологов.

"Они - те, кто дает советы, а мы их слушаемся", - подчеркнул премьер.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, по количеству проводимых анализов на Covid-19 на 1000 жителей Латвия  соответствует средним показателям среди 35 входящих в Организацию экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) стран, свидетельствует опубликованное организацией исследование. 

Согласно результатам вышеупомянутого исследования, в Латвии анализы на коронавирус в среднем сдают 15,3 жителя на 1000 человек. Такой объем тестирования немного опережает средний по ОЭСР - 15,2 анализа на 1000 человек.

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