Британская газета Daily Telegraph: с Латвии надо брать пример по борьбе с Covid-19

В заголовке публикации задается вопрос: "Как Латвия стала мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса?"

По словам автора статьи Эдварда Малника, Латвия сейчас упоминается как пример среди стран, которые борются с Covid-19.

Газета цитирует слова премьера Кришьяниса Кариньша о том, что причиной относительных успехов Латвии в попытках остановить распространение вируса стало множество вовремя предпринятых правительством мер, еще до первого случая смерти от коронавируса в стране.

"Латвия объявила чрезвычайное положение уже 13 марта, и этим решением запретила все публичные собрания с участием более 200 человек. В это же время десятки тысяч человек [в Великобритании] принимали участие в Челтенхемском конном фестивале, несмотря на предупреждения о том, что после того, как в Великобритании 31 января был констатирован первый случай заражения, это мероприятие может послужить причиной новой вспышки", - пишет Daily Telegraph.

В интервью британскому изданию Кариньш подчеркнул, что достижения Латвии в борьбе с Covid-19 объясняются рядом подготовительных мер еще до первого случая смерти от вируса, а также тем, что с самого начала латвийцы прислушивались к мнению эпидемиологов.

"Они - те, кто дает советы, а мы их слушаемся", - подчеркнул премьер.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, по количеству проводимых анализов на Covid-19 на 1000 жителей Латвия соответствует средним показателям среди 35 входящих в Организацию экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) стран, свидетельствует опубликованное организацией исследование.

Согласно результатам вышеупомянутого исследования, в Латвии анализы на коронавирус в среднем сдают 15,3 жителя на 1000 человек. Такой объем тестирования немного опережает средний по ОЭСР - 15,2 анализа на 1000 человек.