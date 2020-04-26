Вс, 26.04.2020
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Италия начнет смягчать ограничения из-за Covid-19

Рим, Италия

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Италия, так сильно пострадавшая от коронавируса (заболели 195 тысяч, умерли порядка 27 тысяч), планирует смягчить  ограничительные меры. На следующей неделе планируется восстановить работу стратегически важных отраслей. 

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью изданию La Repubblica сообщил, что сначала деятельность восстановят ориентированные на экспорт предприятия, которым грозит "выпасть из глобальной сети".

Тем временем ряд экспертов отмечают, что итальянским компаниям предстоит заботиться о безопасности сотрудников ввиду распространения Covid-19, передает агентство DPA. 

Число новых случаев Covid-19 в Италии уменьшается. В стране полагают, что нынешний уровень заболеваемости уже достаточно низкий, чтобы государство могло начинать нормально работать. 

Также о смягчении введенных ранее ограничений сообщила Чехия и Бельгия

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