Италия начнет смягчать ограничения из-за Covid-19

Италия, так сильно пострадавшая от коронавируса (заболели 195 тысяч, умерли порядка 27 тысяч), планирует смягчить ограничительные меры. На следующей неделе планируется восстановить работу стратегически важных отраслей.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью изданию La Repubblica сообщил, что сначала деятельность восстановят ориентированные на экспорт предприятия, которым грозит "выпасть из глобальной сети".
Тем временем ряд экспертов отмечают, что итальянским компаниям предстоит заботиться о безопасности сотрудников ввиду распространения Covid-19, передает агентство DPA.
Число новых случаев Covid-19 в Италии уменьшается. В стране полагают, что нынешний уровень заболеваемости уже достаточно низкий, чтобы государство могло начинать нормально работать.
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