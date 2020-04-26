Италия начнет смягчать ограничения из-за Covid-19

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью изданию La Repubblica сообщил, что сначала деятельность восстановят ориентированные на экспорт предприятия, которым грозит "выпасть из глобальной сети".

Тем временем ряд экспертов отмечают, что итальянским компаниям предстоит заботиться о безопасности сотрудников ввиду распространения Covid-19, передает агентство DPA.

Число новых случаев Covid-19 в Италии уменьшается. В стране полагают, что нынешний уровень заболеваемости уже достаточно низкий, чтобы государство могло начинать нормально работать.

Также о смягчении введенных ранее ограничений сообщила Чехия и Бельгия.