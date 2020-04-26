В Германии прошли массовые протесты против ограничений из-за Covid-19
В субботу, 25 апреля, на улицы Берлина и Штутгарта вышли сотни людей. Они устроили протест против ограничений свободы и прав, которые введены с целью сократить распространение коронавируса в Германии, передает агентство DPA.
Несмотря на запрет демонстраций и митингов, в Берлине протест собрал порядка 1000 участников. Полиция - около 200 сотрудников, призывала людей разойтись, некоторых людей задержали. Через время протестующие разошлись самостоятельно.
В акции протеста участвовали представители политических партий, любители теорий заговоров и другие.
В центре Штутгарта на протест вышли от 350 до 500 человек. Организатор протеста Махаэль Балвег указал, что используя пандемию, ограничены права человека на свободу собраний и свободу мыслей. Это стало третьей демонстрацией в этом городе.
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