Вс, 26.04.2020
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В Германии прошли массовые протесты против ограничений из-за Covid-19
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Протесты в Германии

ФОТО: Markus Schreiber / AP

В субботу, 25 апреля, на улицы Берлина и Штутгарта вышли сотни людей. Они устроили протест против ограничений свободы и прав, которые введены с целью сократить распространение коронавируса в Германии, передает агентство DPA. 

Несмотря на запрет демонстраций и митингов, в Берлине протест собрал порядка 1000 участников. Полиция - около 200 сотрудников, призывала людей разойтись, некоторых людей задержали. Через время протестующие разошлись самостоятельно. 

 Протесты в Германии

ФОТО: OMER MESSINGER / EPA

В акции протеста участвовали представители политических партий, любители теорий заговоров и другие. 

Протесты в Германии

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ / AFP

В центре Штутгарта на протест вышли от 350 до 500 человек. Организатор протеста Махаэль Балвег указал, что используя пандемию, ограничены права человека на свободу собраний и свободу мыслей. Это стало третьей демонстрацией в этом городе. 

Протесты в Германии, Берлин 

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Протесты в Германии

ФОТО: CHRISTIAN MANG / REUTERS

Протесты в Германии

ФОТО: OMER MESSINGER / EPA

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