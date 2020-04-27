Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Василиса Володина - известная российская телеведушая и один из лучших астрологов. Ознакомьтесь с ее мнением относительно того, как пройдет грядущая неделя для представителей каждого знака Зодиака.
По мнению эксперта, предстоящие семь дней будут весьма неоднозначными почти для всех - вне зависимости от того, под каким созвездием вы родились.
Овен
Овнам необходимо сосредоточиться на привлечении денег:
нужно больше работать, меньше рисковать, более ответственно относиться к обязанностям и тратам. Это будет непростая неделя, которая разделится на два этапа.
С 27 по 29 апреля желательно заниматься спокойными делами. Звездам понравится размеренность Овнов. С 30 апреля по 1 мая на работе этим людям придется нажать на газ и не отпускать его до самого вечера пятницы.
Это будет прекрасное время для решения сложных проблем и принятия важных решений. Многие дела сдвинутся с мертвой точки и принесут Овнам удовлетворение и счастье.
Самое главное в этот период - вовремя восстанавливать запасы энергии.
Телец
Тельцам необходимо помнить о том, что удача рождается внутри нас. На этой неделе им потребуется больше веры в себя и меньше надежды на окружающих.
Звезды сделают Тельцов более самодостаточными в начале мая, а самым продуктивным днем этой недели станет пятница.
Труднее всего будет в понедельник - 27 апреля ожидается большой диссонанс звезд и планет. Придется взять себя в руки, придерживаться намеченных планов и не отвлекаться на второстепенные задачи, а также быть более гибкими и не идти на конфликты с окружающими.
Близнецы
Людей этого знака Зодиака звезды и планеты сделают более импульсивными в первые несколько дней недели.
Из-за этого Близнецы могут столкнуться с большим сопротивлением на своем пути, чаще встречать негативно настроенных людей и даже прямых недоброжелателей.
Пришло время пересмотреть свой подход к ведению дел, к общению с друзьями, близкими, своей половинкой и деловыми партнерами.
Астролог советует Близнецам помнить, что если верить в себя - дела непременно пойдут в гору. А еще никогда не помешает наличие запасного плана.
Рак
На этой неделе звезды хотят, чтобы Раки привели в порядок свое рабочее место и жилище. Полезно будет избавиться от старого хлама, сделать генеральную уборку. Можно заниматься починкой старых вещей, а также покупкой новых. Шопинг будет очень кстати в два самых благоприятных дня недели - 30 апреля и 1 мая. Можно обновить гардероб, купить новый гаджет.
Изменить будущее и настоящее можно силой мысли и слова. Необходимо больше думать о чем-то хорошем и меньше переживать о пустяках, избавиться от тревоги.
Тем не менее оптимизм - палка о двух концах, предупреждает Василиса Володина. Он помогает преодолевать препятствия, но может способствовать тому, что человек не увидит вовремя возникшую проблему. Поэтому важно помнить, что все хорошо в меру.
Лев
Львам в этот период стоит бороться с ленью и прокрастинацией, потому что ничто не будет даваться им просто так. Придется самостоятельно добиваться поставленных целей и задач, не надеясь на чудо. Необходимо идти сквозь преграды и не бояться трудностей.
Благоприятными днями станут четверг и пятница. В это время необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить достигнутый результат. Если относиться легкомысленно к важным делам, то можно остаться в проигрыше.
Астролог советует Львам не надеяться на удачу, а самостоятельно доводить все до завершения, чего бы это ни стоило.
Дева
Девам на этой неделе стоит подумать о себе. В работе и в делах придется выйти из зоны комфорта, чтобы как следует потрудиться и завершить все самые важные дела, которые уже нельзя откладывать.
Текущее настроение звезд и планет может принести представителям этого знака много полезного. Например,
как отмечает астролог, они могут понять, чего хотят от жизни, к чему им стоит стремиться, что они сделали неправильно и как это исправить.
Неделя прекрасно подойдет для духовных поисков, практик, молитв, самоанализа. У всего происходящего есть скрытый смысл, который стоит разгадать.
Весы
Весам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Такое поведение свойственно множеству людей, но на представителях данного знака зодиакального круга оно, по словам Василисы Володиной, скажется наиболее негативно. Стоит задуматься о том, как сделать свою жизнь лучше.
Это время, когда необходимо следовать интуиции, не забывая при этом и про логику. Нельзя откладывать решение проблем на потом.
В первой половине недели Весам стоит находиться в самой гуще событий. Не нужно прятаться от работы и забот. Также нежелательно пасовать перед трудностями. Любые преграды на пути будут преодолимы. Это идеальное время для труда. Самый неблагоприятный день недели - суббота. Его стоит посвятить релаксации и отдыху.
Скорпион
У Скорпионов самым трудным будет начало недели. Очень важно уметь настраивать себя на позитивную волну, ведь это придает уверенность и нейтрализует негатив, исходящий от звезд и планет, прибавляет удачи.
Не стоит пасовать перед трудностями, даже если они застанут врасплох и будут крайне неприятными. Также не нужно переживать из-за срыва планов.
Вполне вероятно, что Вселенная постарается таким образом внести свои коррективы в жизнь Скорпионов. Такие изменения могут пойти на пользу и указать людям этого знака верный путь в жизни, отмечает астролог.
Стрелец
Стрельцам Василиса Володина рекомендует сфокусироваться на финансовой сфере жизни. На этой неделе им необходимо быть максимально полезными коллективу, партнерам и начальству. Это может принести больше денег, чем обычно.
В любви и в делах Стрельцам важно обрести новый взгляд на жизнь или подкорректировать старый.
Все в нашем мире претерпевает изменения. Необходимо их учитывать, чтобы быть на коне и преуспевать в любой из сфер жизни, советует эксперт.
Желательно избавиться от стереотипного мышления и предрассудков.
Козерог
В любовном уравнении Козерогов появится новая переменная. Вполне возможно, что это человек, который захочет разрушить отношения, создав любовный треугольник. Одиноким Козерогам, наоборот, повезет повстречать кого-то, кто может стать их половинкой или лучшим другом. В общении с незнакомцами и с токсичными людьми стоит быть осторожнее.
К сожалению, Козерогов часто считают жадными, причем не безосновательно. На этой неделе у них будет шанс измениться, стать лучше.
Экономия - это хорошо, но лучше не увлекаться.
Водолей
У Водолеев наступает время, когда стоит сфокусировать все свое внимание на сфере любви.
В делах и финансовой сфере больше всего будет везти тем представителям данного знака, которые умеют работать в команде. Это будет очень полезно для достижения общих целей.
Если кто-то окажет Водолеям поддержку, им лучше быть готовыми к ответным действиям. Не стоит игнорировать просьбы близких людей и коллег о помощи.
Рыбы
Для Рыб пришла пора меняться изнутри, менять свой взгляд на привычные вещи, улучшать настроение. Это благотворно скажется на умении принимать сложные решения.
Также Рыбам стоит сфокусироваться на получении новых знаний, опыта. Это идеальное время для обучения, деловых поездок, смены обстановки.
Лучше избегать общения с недоброжелателями, токсичными людьми, а также с самовлбленными особами. В общении с родственниками, друзьями и любимыми важно помнить о том, что не важно, кто прав, а кто виноват, важно лишь то, кто способен идти навстречу, а кто преследует исключительно свои собственные интересы.