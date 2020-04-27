Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Благоприятными днями станут четверг и пятница. В это время необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить достигнутый результат. Если относиться легкомысленно к важным делам, то можно остаться в проигрыше.

Астролог советует Львам не надеяться на удачу, а самостоятельно доводить все до завершения, чего бы это ни стоило.

Дева

Девам на этой неделе стоит подумать о себе. В работе и в делах придется выйти из зоны комфорта, чтобы как следует потрудиться и завершить все самые важные дела, которые уже нельзя откладывать.

Текущее настроение звезд и планет может принести представителям этого знака много полезного. Например,

как отмечает астролог, они могут понять, чего хотят от жизни, к чему им стоит стремиться, что они сделали неправильно и как это исправить.

Неделя прекрасно подойдет для духовных поисков, практик, молитв, самоанализа. У всего происходящего есть скрытый смысл, который стоит разгадать.

Весы

Весам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Такое поведение свойственно множеству людей, но на представителях данного знака зодиакального круга оно, по словам Василисы Володиной, скажется наиболее негативно. Стоит задуматься о том, как сделать свою жизнь лучше.

Это время, когда необходимо следовать интуиции, не забывая при этом и про логику. Нельзя откладывать решение проблем на потом.

В первой половине недели Весам стоит находиться в самой гуще событий. Не нужно прятаться от работы и забот. Также нежелательно пасовать перед трудностями. Любые преграды на пути будут преодолимы. Это идеальное время для труда. Самый неблагоприятный день недели - суббота. Его стоит посвятить релаксации и отдыху.

Скорпион

У Скорпионов самым трудным будет начало недели. Очень важно уметь настраивать себя на позитивную волну, ведь это придает уверенность и нейтрализует негатив, исходящий от звезд и планет, прибавляет удачи.

Не стоит пасовать перед трудностями, даже если они застанут врасплох и будут крайне неприятными. Также не нужно переживать из-за срыва планов.

Вполне вероятно, что Вселенная постарается таким образом внести свои коррективы в жизнь Скорпионов. Такие изменения могут пойти на пользу и указать людям этого знака верный путь в жизни, отмечает астролог.

Стрелец

Стрельцам Василиса Володина рекомендует сфокусироваться на финансовой сфере жизни. На этой неделе им необходимо быть максимально полезными коллективу, партнерам и начальству. Это может принести больше денег, чем обычно.

В любви и в делах Стрельцам важно обрести новый взгляд на жизнь или подкорректировать старый.

Все в нашем мире претерпевает изменения. Необходимо их учитывать, чтобы быть на коне и преуспевать в любой из сфер жизни, советует эксперт.

Желательно избавиться от стереотипного мышления и предрассудков.

Козерог

В любовном уравнении Козерогов появится новая переменная. Вполне возможно, что это человек, который захочет разрушить отношения, создав любовный треугольник. Одиноким Козерогам, наоборот, повезет повстречать кого-то, кто может стать их половинкой или лучшим другом. В общении с незнакомцами и с токсичными людьми стоит быть осторожнее.

К сожалению, Козерогов часто считают жадными, причем не безосновательно. На этой неделе у них будет шанс измениться, стать лучше.

Экономия - это хорошо, но лучше не увлекаться.

Водолей

У Водолеев наступает время, когда стоит сфокусировать все свое внимание на сфере любви.

В делах и финансовой сфере больше всего будет везти тем представителям данного знака, которые умеют работать в команде. Это будет очень полезно для достижения общих целей.

Если кто-то окажет Водолеям поддержку, им лучше быть готовыми к ответным действиям. Не стоит игнорировать просьбы близких людей и коллег о помощи.

Рыбы

Для Рыб пришла пора меняться изнутри, менять свой взгляд на привычные вещи, улучшать настроение. Это благотворно скажется на умении принимать сложные решения.

Также Рыбам стоит сфокусироваться на получении новых знаний, опыта. Это идеальное время для обучения, деловых поездок, смены обстановки.