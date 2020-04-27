Новая реальность: как теперь живут люди в приграничных районах Латвии

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Чужие здесь не ходят. Европа закрыта, страны сидят взаперти. У кого ключ от Евросоюза?
- Если нельзя, но очень хочется. Власти балтийских стран готовы сменить гнев на милость в эпоху карантина.
- Эту песню не задушишь, не убьешь! Ария констебля из Финляндии как взрыв мозга и Youtube.
Видео: Балтия | №30
Кто еще полгода назад мог предположить, что страны Евросоюза вдруг вспомнят о границах, опустят шлагбаумы и наглухо закроются в своих национальных квартирах? Журналист программы "Балтия" Мария Андреева побывала в приграничной зоне - посмотреть, как теперь живут люди в новой реальности.
Жители небольшого латвийского поселка Медуми, что на самой границе с Литвой, теперь чувствуют себя героями апокалиптического кино. Люди здесь привыкли жить на две страны. За продуктами деревенские ездили в соседний литовский городок, до него восемь км. А латвийские магазины, или аптеки, например, вдвое дальше. Но теперь, новое кино о старом – как будто нет никакого Евросоюза, граница на замке, опять проверка документов, въезд на территорию страны только по пропускам, но исключительно для грузового транспорта.
"Я здесь 50 лет живу, мы с советских времен тут живем, понимаете, и приграничная зона для нас – раньше я помню, мы ездили все время туда за продуктами. Сметана творог, в основном. А они к нам за одеждой ездили. И так это все ведется", - говорит местный житель Сергей.
Но дело не только в магазинах. Елена вот уже месяц не может повидаться со своей мамой. Та тоже живет в приграничной зоне, только на литовской стороне, по другую сторону шлагбаума.
"В больнице лежит. И я никак не могу к ней добраться. В Литве, в Зарасае", - рассказала Елена.
Пограничники и военные останавливают каждую фуру.
У водителей проверяют не только документы, но и наличие защитной маски. Тех, кто едет через Латвию транзитом, просят нигде не останавливаться.
Такая обстановка не только не только внутри ЕС. Куда строже на внешних границах Евросоюза. Еще одно место - КПП в Силене, граница Латвии с Беларусью. Чтобы попасть сюда, нам нужно было получить особое разрешение от латвийского Министерства обороны.
Все съемки - только в сопровождении их чиновника.
Хотя сама граница совершенно пустая, ни одной машины. Пограничники говорят, что еще в конце марта тут была очередь из грузовиков, а сейчас – полное затишье, за несколько часов могут проехать всего несколько машин.
"Сейчас мы спрашиваем водителей – как вы себя чувствуете? Предлагаем надеть маски и перчатки. Рассказываем о мерах безопасности, чтобы защитить себя и других. Во время контроля мы соблюдаем дистанцию два метра", - говорит Сергей Красовскис, начальник Пограничного пункта Силене.
Отсутствие грузовиков на границе – яркая иллюстрация того, что происходит сейчас в сфере грузовых перевозок.
По сути – ничего!
Латвийские дальнобойщики требуют помощи от правительства – без госфинансирования транспортным компании грозит полное банкротство.
Александр Черкасов, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков говорит, что "порвана цепочка логистическая поставок в производства. Они останавливаются, останавливается полностью экономика, и мы в том числе. Если в марте мы еще как-то двигались, то сейчас приходим к такому печальному зрелищу, что постепенно все останавливается".
У Черкасова своя транспортная компания. Бизнес начинал еще в 90-ых.
"Всякое было", - говорит Александр – и бандиты, и кризисы – один, второй, третий – но всегда как-то выкручивались, машины отправляли в рейсы, зарабатывали хоть что-то. А сейчас вся отрасль может просто рухнуть.
Многие страны Европы и Азии полностью закрыли границы, в том числе и для грузовиков. У дальнобойщика Дмитрия запланирован рейс в Швецию, там пока все открыто, но ситуация в любой момент может измениться.
Бояться вируса и сидеть дома у него нет возможности, надо семью кормить
"Пока идет по накатанной, но что будет дальше – не известно. Есть, конечно, опасение, но я сам по себе чувствую, что готов к этому", - говорит Дмитрий.
Но он не готов подвергать риску своих близких. Трое суток между рейсами он провёл в своей машине на стоянке. Домой не поехал, решил самоизолироваться. Почти все гостиницы в Латвии закрыты, а те, что работают, не готовы принимать дальнобойщиков.
Приходиться ночевать прямо в кабине.
Пограничники КПП Силене рассказывают, что после объявления режима ЧП ситуация оказалась куда спокойней, чем они ожидали. В первые дни они еще разворачивали легковые машины с желающими проехать в Беларусь, навестить родственников, но за пару дней слух о том, что никого никуда не пускают разошелся, и больше никто не пытался проехать.
"Наши жители проявили большую сознательность, и пока никакого недопонимания или внештатных ситуаций на границе или в приграничной зоне не было", - говорит Юрис Кусиньш, замначальника Даугавпилсского управления погранохраны.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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