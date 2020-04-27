Новая реальность: как теперь живут люди в приграничных районах Латвии

В этом выпуске:

Чужие здесь не ходят. Европа закрыта, страны сидят взаперти. У кого ключ от Евросоюза?

Если нельзя, но очень хочется. Власти балтийских стран готовы сменить гнев на милость в эпоху карантина.

Эту песню не задушишь, не убьешь! Ария констебля из Финляндии как взрыв мозга и Youtube.

Видео: Балтия | №30

Кто еще полгода назад мог предположить, что страны Евросоюза вдруг вспомнят о границах, опустят шлагбаумы и наглухо закроются в своих национальных квартирах? Журналист программы "Балтия" Мария Андреева побывала в приграничной зоне - посмотреть, как теперь живут люди в новой реальности.

Жители небольшого латвийского поселка Медуми, что на самой границе с Литвой, теперь чувствуют себя героями апокалиптического кино. Люди здесь привыкли жить на две страны. За продуктами деревенские ездили в соседний литовский городок, до него восемь км. А латвийские магазины, или аптеки, например, вдвое дальше. Но теперь, новое кино о старом – как будто нет никакого Евросоюза, граница на замке, опять проверка документов, въезд на территорию страны только по пропускам, но исключительно для грузового транспорта.

"Я здесь 50 лет живу, мы с советских времен тут живем, понимаете, и приграничная зона для нас – раньше я помню, мы ездили все время туда за продуктами. Сметана творог, в основном. А они к нам за одеждой ездили. И так это все ведется", - говорит местный житель Сергей.

Но дело не только в магазинах. Елена вот уже месяц не может повидаться со своей мамой. Та тоже живет в приграничной зоне, только на литовской стороне, по другую сторону шлагбаума.

"В больнице лежит. И я никак не могу к ней добраться. В Литве, в Зарасае", - рассказала Елена. ​

Пограничники и военные останавливают каждую фуру.

У водителей проверяют не только документы, но и наличие защитной маски. Тех, кто едет через Латвию транзитом, просят нигде не останавливаться.

Такая обстановка не только не только внутри ЕС. Куда строже на внешних границах Евросоюза. Еще одно место - КПП в Силене, граница Латвии с Беларусью. Чтобы попасть сюда, нам нужно было получить особое разрешение от латвийского Министерства обороны.

Все съемки - только в сопровождении их чиновника.

Хотя сама граница совершенно пустая, ни одной машины. Пограничники говорят, что еще в конце марта тут была очередь из грузовиков, а сейчас – полное затишье, за несколько часов могут проехать всего несколько машин.

"Сейчас мы спрашиваем водителей – как вы себя чувствуете? Предлагаем надеть маски и перчатки. Рассказываем о мерах безопасности, чтобы защитить себя и других. Во время контроля мы соблюдаем дистанцию два метра", - говорит Сергей Красовскис, начальник Пограничного пункта Силене.