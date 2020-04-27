Пн, 27.04.2020
Все не так и хорошо, число инфекций не снижается, жить, как сейчас, придется очень долго. Ясно, что никакого празднования Лиго на набережной 11 Ноября не будет, это я вам могу сказать точно. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

В Риге на улице Бруниниеку ограничат движение до конца июня

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В связи с реконструкцией водопровода с сегодняшнего дня по 30 июня в Риге будет ограничено движение транспортных средств на участке ул. Бруниниеку от ул. Бривибас до здания на ул. Бруниниеку, 5.

Компании, осуществляющие работы, обязаны организовать пути объезда, установить дорожные знаки и обеспечить возможность подъезда жителей и работников компаний к своим домам или месту работы, находящимся на закрытой территории.

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