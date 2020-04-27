В Риге на улице Бруниниеку ограничат движение до конца июня

В связи с реконструкцией водопровода с сегодняшнего дня по 30 июня в Риге будет ограничено движение транспортных средств на участке ул. Бруниниеку от ул. Бривибас до здания на ул. Бруниниеку, 5.
Компании, осуществляющие работы, обязаны организовать пути объезда, установить дорожные знаки и обеспечить возможность подъезда жителей и работников компаний к своим домам или месту работы, находящимся на закрытой территории.
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