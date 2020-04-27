BMW разбита в аварии, однако пьяному водителю ничего "припаять" нельзя

В тот момент на месте происшествия уже были сотрудники дорожной полиции, поэтому съемочная группа Bez Tabu отправилась дальше. Однако уже через несколько сотен метров они на той же дороги встретили едва идущего человека. Он в держал в руках бутылку пива и номерные знаки. Очевидно, он пытался как можно быстрее исчезнуть.

Не слишком разговорчивый господин, у которого была видна кровь и порезы, медленно уковылял домой. Bez Tabu сняла это на видео и вернулась на место аварии, чтобы рассказать полицейским об увиденном. Естественно, увиденные в руках у мужчины номера совпадали с регистрационными данными разбитого BMW. Дело раскрыто? Не все так просто, как может показаться!

ФОТО: Скриншот видео

"После указаний журналистов и покатавшись немного по району, инспекторы недалеко констатировали упомянутое лицо. Во время проверки данных подтвердилось, что это - владелец машины, который живет неподалеку, он также пояснил, что машина пострадали и нужна эвакуация, - рассказал командир батальона дорожной полиции Хелмут Сташко.

Впрочем, очевидно пьяный мужчина утверждал, что сам не управлял машиной и не знает, кто ее разбил. Однако у него претензий к произошедшему нет. И в этом случае этого достаточно, чтобы полицейские больше ничего не могли сделать.

ФОТО: Скриншот видео

"Рассматривая упомянутый факт, у нас есть только подозрения, что он могу управлять автомобилем в состоянии опьянения. Однако у нас нет ни одного юридического условия, чтобы на это указать. Он не нанес ущерба другим, за исключением своей личной вещи, которую он добровольно убрал с проезжей части дороги", - добавил Сьешко.

Несмотря на то, что мужчине, возможно, удастся избежать штрафа, машина разбита довольно сильно, смысла ремонтировать ее нет. Поэтому владельца ждут довольно неприятный финансовый удар. О том, нанесен ли удар по совести, можно только догадываться.

Смотрите сюжет на латышском языке: