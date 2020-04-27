Covid-19 в Латвии: шесть новых случаев инфицирования, умер один человек

По данным SPKC, скончавшийся за прошедшие сутки пациент был в возрастной группе 50-55 лет и заразился за границей.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1564 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 49 235 человек.

За последние сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В общей сложности в больницах находится 41 пациент с Covid-19, у 36 заболевание средней тяжести, пять - в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 80 пациентов, переболевших Covid-19.

Pēdējās 24h veikti 1564 COVID-19 testi, pozitīvs 6 cilvēkiem, stacionārā miris 1 pacients (vecumā no 50 līdz 55, inficējies ārzemēs). Latvijā kopā veikti 49235 izmeklējumi, saslimušas 818 personas un 267 izveseļojušās, 13 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 27, 2020

На сегодняшний день в Латвии умерло 13 человек с диагнозом Covid-19, а полностью вылечились 267 человек или примерно третья часть заболевших.