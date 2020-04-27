Пн, 27.04.2020
Отсутствующий на публике больше недели лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не умер, однако, очевидно, имеет проблемы со здоровьем. Андрей Ланьков, профессор сеульского университета Кунмин
1

Covid-19 в Латвии: шесть новых случаев инфицирования, умер один человек

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев заражения Covid-19, один человек умер. В целом в стране инфекция диагностирована у 818 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, скончавшийся за прошедшие сутки пациент был в возрастной группе 50-55 лет и заразился за границей.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1564 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 49 235 человек.

За последние сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В общей сложности в больницах находится 41 пациент с Covid-19, у 36 заболевание средней тяжести, пять - в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 80 пациентов, переболевших Covid-19.

На сегодняшний день в Латвии умерло 13 человек с диагнозом Covid-19, а полностью вылечились 267 человек или примерно третья часть заболевших.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ