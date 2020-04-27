Пн, 27.04.2020
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За сутки в авариях пострадали четыре велосипедиста

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в результате ДТП на дорогах Латвии пострадали десять человек, в том числе один пешеход и четыре велосипедиста, сообщили в Государственной полиции.

В воскресенье зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в том числе десять с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 376 протоколов, в том числе 191 за превышение скорости, один за агрессивное вождение, четыре за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - в состоянии наркотического опьянения.

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