За сутки в авариях пострадали четыре велосипедиста

В воскресенье зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в том числе десять с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 376 протоколов, в том числе 191 за превышение скорости, один за агрессивное вождение, четыре за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - в состоянии наркотического опьянения.