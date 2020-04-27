В Литве умерли уже 43 человека с Covid-19

"До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, но, когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде", - сообщила в понедельник на пресс-конференции директор вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса в Литве составило 43.

К утру понедельника в Литве было выявлено еще 11 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 1449 человек, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

Выздоровевшими считаются 474 человека.

В воскресенье были проанализированы 2287 проб, в целом проведено 106 775 анализов на Covid-19.