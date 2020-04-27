Выход из локдауна: какие страны смягчают карантин

Чехия первой приоткроет границы в ЕС

Чехия первой из стран ЕС с 27 апреля открыла границы для своих граждан. Это было сделано на фоне того, что в стране продолжает падать число новых случаев заболевания COVID-19.

Поводом для смягчения карантина стало решение суда в минувший четверг, которое признало ранее принятые правительством меры по борьбе с распространением коронавируса, нарушающими законы страны. "Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Въезд иностранцев в Чехию по-прежнему ограничен, исключения сделаны для предпринимателей из Евросоюза. С 27 апреля в стране возобновят работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв.м и автошколы. А вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях.

В Швейцарии и Австрии откроются парикмахерские

Смягчают карантинные меры и две альпийские республики Швейцария и Австрия. В Швейцарии с 27 апреля возобновят работу, например, парикмахеры и физиотерапевты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот бары и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.

На текущей неделе смягчение карантинного режима ожидает и Австрию: с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и так далее.

С ограничениями откроются и рестораны. Заведения не должны работать позднее 23 часов, сотрудники обязаны носить маски, количество посетителей и их расположение в ресторанах тоже будет строго регулироваться, объяснил канцлер Австрии Себастиан Курц. Детали Курц пообещал представить 28 апреля. К середине мая могут открыться церкви, в которых будут проводиться богослужения, но решение будет принято в зависимости от динамики числа заболевших, подчеркнул австрийский лидер.

Нидерланды разрешат детям командные виды спорта

С понедельника, 27 апреля, вступает в силу смягчение карантинных мер в Литве: откроются музеи, библиотеки, уличные кафе, а также парикмахерские и косметические салоны. На спортивных площадках разрешат такие виды спорта, как гольф и теннис. Также откроются зоопарки и ботанические сады. Ранее, с минувшего четверга, власти разрешили открыть все розничные магазины, включая те, что работают в торговых центрах. Такое решение принято одновременно с продлением локдауна до 11 мая.