Видео ⟩ Украл пиццу и демонстративно съел её перед собаками. В Сети завирусился ролик с наглым сурком

В Интернете набирает популярность видеоролик , где сурок жуёт кусок пиццы прямо на глазах у изумленных собак, пишет Esquire.
Как сообщает New York Post, ролик опубликовала в своём Facebook-аккаунте жительница Филадельфии Кристин Багнелл. Как только она увидела у себя во дворе маленького гостя с куском пиццы, она сразу же начала снимать происходящее.
Её питомцы - собаки Мэгги и Мозес - сразу же встали у двери, однако сурок продолжал быть невозмутимым и продолжал спокойно есть, находясь за стеклянной дверью.
"Не только люди любят пиццу в Филадельфии…" — гласит подпись к публикации.
Согласно словам хозяйки собак, животное трапезничало, как минимум, час.
Смотрите, как это забавно выглядит!
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