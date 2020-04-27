Видео ⟩ Украл пиццу и демонстративно съел её перед собаками. В Сети завирусился ролик с наглым сурком

Как сообщает New York Post, ролик опубликовала в своём Facebook-аккаунте жительница Филадельфии Кристин Багнелл. Как только она увидела у себя во дворе маленького гостя с куском пиццы, она сразу же начала снимать происходящее.

Её питомцы - собаки Мэгги и Мозес - сразу же встали у двери, однако сурок продолжал быть невозмутимым и продолжал спокойно есть, находясь за стеклянной дверью.

"Не только люди любят пиццу в Филадельфии…" — гласит подпись к публикации.

Согласно словам хозяйки собак, животное трапезничало, как минимум, час.

Смотрите, как это забавно выглядит!