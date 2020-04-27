Пн, 27.04.2020
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  • Украл пиццу и демонстративно съел её перед собаками. В Сети завирусился ролик с наглым сурком

Видео ⟩ Украл пиццу и демонстративно съел её перед собаками. В Сети завирусился ролик с наглым сурком

ФОТО: скриншот видео

В Интернете набирает популярность видеоролик , где сурок жуёт кусок пиццы прямо на глазах у изумленных собак, пишет Esquire. 

Как сообщает New York Post, ролик опубликовала в своём Facebook-аккаунте жительница Филадельфии Кристин Багнелл. Как только она увидела у себя во дворе маленького гостя с куском пиццы, она сразу же начала снимать происходящее. 

Её питомцы - собаки Мэгги и Мозес - сразу же встали у двери, однако сурок продолжал быть невозмутимым и продолжал спокойно есть, находясь за стеклянной дверью. 

"Не только люди любят пиццу в Филадельфии…" — гласит подпись к публикации.

Согласно словам хозяйки собак, животное трапезничало, как минимум, час. 

Смотрите, как это забавно выглядит! 

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