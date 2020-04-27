Видео ⟩ Карантинный флешмоб перерос в массовую дискотеку

Вечеринка произошла во дворе московского района "Бутово парк 2". В соцсетях появилось видео, на котором жители массово гуляют, поют и танцуют в позднее время суток.

"ВКонтакте" организаторы объяснили, что изначально планировалось устроить флешмоб в поддержку врачей.

"Задумка была такова: вечером выйти на балкон, включить музыку и поддержать врачей и тех, кто борется с пандемией. Но инстинкты жителей Подмосковья взяли верх. Они не удержались и устроили дискотеку прямо во дворе дома, заливая в себя горячительные напитки", - говорится в публикации.

В паблике "Типичная Москва" опубликован ролик, в котором можно оценить масштаб происходящего.

В итоге приехала полиция, чтобы остановить запрещенное мероприятие, участники вечеринки отреагировали криками и включенными фонариками на телефонах.

На сайте МВД России сообщается, что организатор события установлен. Информации о задержанных нет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Впрочем, комментаторы в соцсетях признались, что это не первая вечеринка, а за всем стоит некий DJ Олег.

Напомним, в Москве и Подмосковье в настоящее время действует режим самоизоляции для борьбы с Covid-19.