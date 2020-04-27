В Литве открылись уличные кафе, салоны красоты и храмы

Решением правительства во всех сферах деятельность возобновляется с соблюдением строгих правил безопасности.

В уличных кафе за столиком смогут сидеть не более двух человек, люди, сидящие за различными столиками, должны находиться на дистанции не менее двух метров.

Владельцы некоторых кафе сомневаются, будет ли им экономически выгодно открывать свои кафе, поскольку при таких условиях это потребует слишком больших затрат.

С целью восстановления работы уличных кафе мэрия Вильнюса сообщила, что разрешит создавать пространства уличных кафе не только у собственных помещений, но и в других общественных пространствах - скверах, парках, на закрытых улицах.

Учреждения культуры, отдыха, развлечений и спорта также можно будет посещать группами не более двух человек, более крупные группы будут допускаться лишь в случае, если это члены одной семьи.

Эти учреждения, а также парикмахерские, маникюрные салоны, также должны будут соблюдать требование 10 кв. м на одного человека.

Еще не будут действовать солярии, массажные кабинеты, салоны татуировок, не будут предоставляться услуги депиляции.

Кроме того, с понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.

Конференция епископов Литвы сообщила, что с понедельника мессы с присутствием прихожан смогут проходит ежедневно, за исключением воскресенья, но храмы должны ограничивать количество верующих.

С понедельника также должна начать работу часть детских садов, чтобы принять детей, родители которых должны выйти на работу.

Всеобщий карантин в Литве продлен до 11 мая.