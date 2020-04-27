Видео ⟩ Как в 1991 году принцесса Диана нарушила протокол ради сыновей

В Великобритании в школах проходят спортивные дни для родителей учеников. Принцесса не стала лишать детей возможности гордиться мамой. Диана всегда старалась растить сыновей так, чтобы они не ощущали себя чересчур особенными.

На раритетном видео жена наследника престола бежит бок о бок вместе с другими мамами. Стоит отметит, что для удобства принцесса разулась - видимо, она была нацелена на выигрыш. Этого ей сделать не удалось, но видно, что она очень старалась.

Видео: Принцесса Диана нарушила протокол ради сыновей

Princess Diana breaking royal protocol for William, to participate in a Mothers Day school race, 1989 pic.twitter.com/C3sC4AP8Xi — Thot's of a Croc (@OregonProgress) April 26, 2020