Победитель "Ролан Гаррос" во время пандемии устроился работать в магазин

"Уже несколько недель я работаю в супермаркете за 450 евро", - признался теннисист.

По словам Кравица, ему пока не разрешили сесть за кассу, но он вместе с приятелем раскладывает товары на полки и сортирует пустые коробки.

"На прошлой неделе я выполнял обязанности охранника и опрыскивал тележки для покупок дезинфицирующим средством", - цитирует Кравица Spiegel.

Теннисист признаётся, что давно хотел посмотреть на "обычную работу" и благодаря пандемии коронавируса у него появилась такая возможность.

Кевин Кравиц стал победителем Открытого чемпионата Франции 2019 года в паре со своим соотечественником Андреасом Мисом. "Ролан Гаррос" 2019 года в одиночном разряде выиграл испанец Рафаэль Надаль.