Пн, 27.04.2020
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Победитель "Ролан Гаррос" во время пандемии устроился работать в магазин

Победитель "Ролан Гаррос" 2019 года в парном разряде немец Кевин Кравиц признался, что на время пандемии коронавируса устроился работать в один из супермаркетов.

"Уже несколько недель я работаю в супермаркете за 450 евро", - признался теннисист.

По словам Кравица, ему пока не разрешили сесть за кассу, но он вместе с приятелем раскладывает товары на полки и сортирует пустые коробки.

"На прошлой неделе я выполнял обязанности охранника и опрыскивал тележки для покупок дезинфицирующим средством", - цитирует Кравица Spiegel.

Теннисист признаётся, что давно хотел посмотреть на "обычную работу" и благодаря пандемии коронавируса у него появилась такая возможность.

Кевин Кравиц стал победителем Открытого чемпионата Франции 2019 года в паре со своим соотечественником Андреасом Мисом. "Ролан Гаррос" 2019 года в одиночном разряде выиграл испанец Рафаэль Надаль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kevin Krawietz (@kevinkrawietz) on

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