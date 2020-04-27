Covid-19 и Лукашенко - как пример Беларуси используют для распространения лжи

До 25 апреля Covid-19 в мире был констатирован у 2,7 миллиона человек, 187,7 тысячи из которых умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Умершие от туберкулеза - полуправда без контекста

"Как известно, в 2013 году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что от туберкулеза умерли полтора миллиона человек, а заболели им еще несколько миллионов. Но мы не наблюдаем такого шума, как сейчас", - сказано в видео. Упомянутые числа соответствуют правде, однако нужно принять во внимание, что эта болезнь лечится, что данные за год и абсолютно большая часть умерших - в развивающихся странах, где нет качественного здравоохранения. В свою очередь, от Covid-19 медикаментов и вакцин нет, поэтому на данный момент коронавирус унес больше всего жизней в странах с развитой медициной, которые не могли это предотвратить. Более того, распространение Covid-19 в мире по-прежнему продолжается.

Четверо умерших на круизном судне - ложь

В видео в качестве одного из "аргументов" упомянут круизный корабль, который две недели удерживался в японском порту и на котором умерли "четыре восьмидесятилетних мужика". Это неправда.

Речь идет о судне Diamond Princess, которое в конце января - начале февраля стало первым крупнейшим местом распространения вируса за пределами Китая. На нем находились примерно 3700 человек, и после констатации заболевания у пассажира судно около месяца продержали на карантине в порту Йокогамы. На судне или вскоре после эвакуации умерли не четыре, а девять человек, или 1,3% пассажиров, сообщил в конце марта Центр по предотвращению и контролю заболеваний США, а лечение в интенсивной терапии потребовалось 37, или 9,7% людей. Всего заразились 712 человек, из которых примерно у половины были симптомы. Эпидемиологи позднее раскритиковали решение держать такое большое количество людей в карантине на корабле, где сложно соблюдать необходимые требования изоляции и гигиены, однако сказанное на видео, что люди на судне во время карантина могли друг с другом контактировать без ограничений, неправда. На самом деле там была установлена строгая изоляция в каютах и использовались маски для лица.

В Украине из-за штрафа умерла пенсионерка - ложь

На видео сказано, что в Украине за выход на улицу на 17 000 [гривен] была оштрафована бабушка, и ее сердце не выдержало. В основе этого сообщения - ранее распространенный в Интернете рассказ о пенсионерке, которая продавала на улице молоко и после штрафа умерла от сердечного приступа. Украинские СМИ со ссылкой на полицию позднее сообщили, что история не соответствует действительности - с момента введения мероприятий по безопасности полиция ни одного человека за такие действия не оштрафовала.

В Украине не запрещено выходить на улицу. Впрочем, штраф от 17 000 гривен, или 580 евро, может быть установлен, если человек не носит в общественном месте маску для лица.

Вывод: Использование примера Беларуси в качестве аргумента для отрицания Covid-19 не выдерживает никакой критики. Несмотря на то, что президент Лукашенко публично заявлял, что болезнь - не особая проблема, в стране несколько тысяч заболевших и десятки умерших, введены мероприятия по безопасности.