Covid-19 и Лукашенко - как пример Беларуси используют для распространения лжи
В соцсетях распространяются различного вида сообщения, в которых отрицается наличие нового короновариса, и некоторые из них по-прежнему набирают большую популярность среди пользователей. Новый "аргумент" распространителей лжи - якобы президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что никакого Covid-19 вообще нет, игнорируя, что в этой стране заболевание распространяется как и в других и есть несколько десятков умерших. До 23 апреля в Беларуси было зарегистрировано 60 умерших пациентов с Covid-19.
Утверждение, что болезни нет и все мероприятия по безопасности созданы политической элитой осознанно, чтобы подчинить людей всеобщему контролю, основано на 13-минутном видео на русском языке. За полтора дня им поделились примерно 9000 человек.
В видео не сказано, кто является его автором. И Андис Рейнхолдс, который распространял его среди латвийских пользователей Facebook, не смог назвать Re:Check точный источник, указав лишь на некий молдовский аккаунт в Facebook, содержание которого высмеивает местную политику и на котором было опубликовано и это видео. С молдовского аккаунта им поделилась 341 тысяча человек. На вопрос, проверил ли он сам, не распространяет ли ложь, Рейнхолдс ясно не ответил.
В Беларуси Covid-19 нет - ложь
На видео многократно утверждается, что Covid-19 не существует, и поднимается вопрос, почему грипп сейчас называют коронавирусом. В качестве аргумента упомянуто то, что Лукашенко в эту болезнь не верит, так как консультировался "с самыми умными врачами".
Лукашенко действительно заявил, что коронавирус - это только очередной вирус, которыми люди болеют каждую весну, и особые мероприятия по защите не нужны. Еще 13 апреля он сообщил, что от Covid-19 в Беларуси не умрет ни один человек. Однако это Лукашенко сказал в то время, когда несколько десятков уже умерли, а число зараженных превысило 3000 человек, пишет "Медуза". Такую статистику распространило Министерство здравоохранения Беларуси. Беларусь не отрицает существование Covid-19, как следует из видео. Например, 3 апреля Минздрав сообщил, что будет тестировать на Covid-19 всех пациентов со средней и тяжелой пневмонией. Так же, как и в других странах, Беларусь исследует контакты заболевших людей для контроля распространения заболевания. Несмотря на то, что официальных ограничений и других мероприятий безопасности на государственном уровне не установлено, таковые приняты в столице Минска и фактически действуют и в других местах.
Covid-19 как еще один грипп - ложь
О том, что новый коронавирус - не грипп, Re:Check уже писала. Несмотря на то, что симптомы похожи на симптомы гриппа, новая болезнь более заразна, протекает она тяжелее, а показатель смертности среди зараженных людей - выше. На большие показатели смертности влияет и факт, что от Covid-19 нет вакцин и нет доказанного влияния медикаментов для его лечения.
Кроме того, в качестве аргумента в видео используется факт, что люди не знают ни одного заболевшего и вирус существует "только в телевизоре". Уже сообщалось, что на самом деле статистика нескольких наиболее затронутых стран в марте и апреле этого года показала значительно более высокий уровень смертности, чем в прошлые годы. Например, Национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что за неделю до 3 апреля число умерших в Англии и Уэльсе превысило средний показатель прошлых пяти лет почти на 60%. Кроме того, число умерших от Covid-19 людей не преувеличивается, а совсем наоборот - указывается меньше, чем на самом деле. Причина - часть заболевших умерли до того, как получили возможность протестироваться.
До 25 апреля Covid-19 в мире был констатирован у 2,7 миллиона человек, 187,7 тысячи из которых умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Умершие от туберкулеза - полуправда без контекста
"Как известно, в 2013 году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что от туберкулеза умерли полтора миллиона человек, а заболели им еще несколько миллионов. Но мы не наблюдаем такого шума, как сейчас", - сказано в видео. Упомянутые числа соответствуют правде, однако нужно принять во внимание, что эта болезнь лечится, что данные за год и абсолютно большая часть умерших - в развивающихся странах, где нет качественного здравоохранения. В свою очередь, от Covid-19 медикаментов и вакцин нет, поэтому на данный момент коронавирус унес больше всего жизней в странах с развитой медициной, которые не могли это предотвратить. Более того, распространение Covid-19 в мире по-прежнему продолжается.
Четверо умерших на круизном судне - ложь
В видео в качестве одного из "аргументов" упомянут круизный корабль, который две недели удерживался в японском порту и на котором умерли "четыре восьмидесятилетних мужика". Это неправда.
Речь идет о судне Diamond Princess, которое в конце января - начале февраля стало первым крупнейшим местом распространения вируса за пределами Китая. На нем находились примерно 3700 человек, и после констатации заболевания у пассажира судно около месяца продержали на карантине в порту Йокогамы. На судне или вскоре после эвакуации умерли не четыре, а девять человек, или 1,3% пассажиров, сообщил в конце марта Центр по предотвращению и контролю заболеваний США, а лечение в интенсивной терапии потребовалось 37, или 9,7% людей. Всего заразились 712 человек, из которых примерно у половины были симптомы. Эпидемиологи позднее раскритиковали решение держать такое большое количество людей в карантине на корабле, где сложно соблюдать необходимые требования изоляции и гигиены, однако сказанное на видео, что люди на судне во время карантина могли друг с другом контактировать без ограничений, неправда. На самом деле там была установлена строгая изоляция в каютах и использовались маски для лица.
В Украине из-за штрафа умерла пенсионерка - ложь
На видео сказано, что в Украине за выход на улицу на 17 000 [гривен] была оштрафована бабушка, и ее сердце не выдержало. В основе этого сообщения - ранее распространенный в Интернете рассказ о пенсионерке, которая продавала на улице молоко и после штрафа умерла от сердечного приступа. Украинские СМИ со ссылкой на полицию позднее сообщили, что история не соответствует действительности - с момента введения мероприятий по безопасности полиция ни одного человека за такие действия не оштрафовала.
В Украине не запрещено выходить на улицу. Впрочем, штраф от 17 000 гривен, или 580 евро, может быть установлен, если человек не носит в общественном месте маску для лица.
Вывод: Использование примера Беларуси в качестве аргумента для отрицания Covid-19 не выдерживает никакой критики. Несмотря на то, что президент Лукашенко публично заявлял, что болезнь - не особая проблема, в стране несколько тысяч заболевших и десятки умерших, введены мероприятия по безопасности.
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