Фото ⟩ Лифчики из круассанов, сандалии с картошкой и жилеты из печенья: когда дизайнер в самоизоляции

Николь Маклафин — знаменитая в Instagram дизайнер, число её подписчиков насчитывает более 420 000 человек.

На своей странице девушка публикует снимки дизайнерских вещей, сделанных из необычных предметов.

Например, на её странице можно найти шорты из пачек мармелада, жилет из печенья, или сандалии с картошкой фри.

Но, наверно, самое интересное - это бюстгальтеры из круассанов, пачек салфеток и сумочек Jacquemus. Бренд даже выложил снимки её работ на своей странице.

Да, выглядит необычно, но что-то в это есть! Смотрите сами.