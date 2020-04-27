ВИДЕО ⟩ Это невероятно мило! Усик учит свою дочь боксировать

Боксёр в своём Instagram опубликовал видео, на котором учит 10-летнюю дочь уходить от ударов и пробивать прямые и боковые.

Интересно, что ранее Усик осудил участие женщин в боксе и смешанных единоборствах. Украинец заявлял, что бокс - это жестокий вид спорта, в котором должны быть настоящие мужчины.

Следующий бой Усика должен был состояться 23 мая против Дерека Чисоры, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесён ориентировочно на июль. Сообщается, что бой теперь может состояться не в Великобритании, а в Саудовской Аравии.