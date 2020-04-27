В Эстонии - еще одна смерть пациента с Covid-19, за сутки заразились четыре человека

По состоянию на утро 27 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 95 пациентов, из которых семеро находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 233 человека.

За последние сутки в Ида-Вируской центральной больнице скончался 89-летний мужчина. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса умерли 50 человек.

За последние 24 часа положительные тесты поступили из Харьюмаа (2), Пярнумаа (1) и Тартумаа (1). Статистика составляется на основе данных Регистра народонаселения. По возрастным группам больше всего зараженных Covid-19 в возрасте 55-59 лет – 12%.