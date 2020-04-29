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Д-р Андерш Паалзов, ректор Стокгольмской школы экономики в Риге (Stockholm School of Economics in Riga) и макроэкономист, делится своими взглядами на кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, и его экономические последствия, а также своим мнением о том, что означает этот кризис для бизнес-лидеров и какую роль должны играть сегодня бизнес-школы.

Всеми этими соображениями д-р Паалзов делится из своего домашнего офиса, находящегося в либеральной по отношению к коронавирусу Швеции, где по-прежнему открыты школы, рестораны и спортивные залы.

Что будет с экономикой стран Балтии?

В ситуациях чрезвычайно высокой неопределенности – вроде сегодняшней – очень важно четко понимать, что именно мы знаем, а что нет. Нам не известно ни то, насколько глубокой и долгой будет рецессия, ни то, какую форму она примет.

Но мы можем утверждать с достаточной уверенностью, что все это будет зависеть от результативности мер, принятых в сфере здравоохранения, а также от результативности ответных мер экономической политики, которые будут проводить правительства стран Балтии и Европейский союз.

Кроме того, мы можем утверждать, что эта рецессия будет значительно отличаться от предыдущей, ставшей результатом финансового кризиса. В этом случае подвергается удару и совокупный спрос, и предложение, в результате «великого карантина»; об этом не стоит забывать при выборе мер реагирования.

Как бизнес-лидерам продолжать эффективную работу в условиях подобной неопределенности?

В таких ситуациях весь мир особенно зависит от лидеров и их решений. Мы считаем, что лидер должен обладать сочетанием качеств.

Во-первых, сейчас важнее, чем когда-либо, наличие критического мышления. Нужно уметь принимать решения, опираясь на факты и научный подход, поскольку ставки очень высоки.

Во-вторых, лидеру нужна постоянная рефлексия, непрерывное выявление собственных предубеждений и «слепых зон», которые могут повлиять на принимаемые решения.

В-третьих, нужна эмпатия: она поможет руководить командой в период, когда сильный стресс и личные проблемы неизбежны.

Наконец, необходимо сочетание предприимчивости и глубокого чувства ответственности, чтобы находить творческие решения, в то же время не забывая о влиянии, которое ваши решения оказывают на каждого, кто от вас зависит.

Какова ваша как бизнес-школы роль в этой ситуации?

Едва ли не самое важное из всего, что мы делаем, – это помогаем лидерам развиваться в тех направлениях, которые я только что кратко обрисовал. Мы помогаем развивать мышление, благодаря чему лидеры смогут открыть для себя грандиозные возможности, которые представляются лишь в такое переменчивое время, как сегодня.

В этом году мы обновили программу Executive MBA, которая поможет лидерам существенно измениться, чтобы быть готовым успешно противостоять вызовам современности. Мы значительно обновили программу развития лидерства. Мы предлагаем студентам новые возможности учиться вместе с коллегами по учебе в EMBA программах в Стокгольме и Санкт-Петербурге.

И мы, конечно же, сохраняем то, что сделало нас, вместе со всей группой Стокгольмской школы экономики, бизнес-школой № 1 в странах Скандинавии и Балтии по версии Financial Times: например, преподавателей из более чем 10 стран, модули по финансовому менеджменту.

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