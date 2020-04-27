Пн, 27.04.2020
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Для инвестиционных проектов самоуправлений будет выделено 150 млн евро

Министр финансов Янис Рейрс.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На реализацию инвестиционных проектов самоуправлений будет выделено дополнительное финансирование в размере 150 млн евро. К такому решению в понедельник пришла рабочая группа по поддержке предпринимательства и работающих лиц под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

В Минфине агентству LETA сообщили, что после оценки актуальности планируемых инвестиций и новых обстоятельств в экономике регионов и государстве в целом на проекты поддержки самоуправлений принято решение направить 150 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС).

"Во время экономического спада в стране финансирование из фондов ЕС нужно вкладывать в наиболее эффективные проекты. Поддержка будет оказана экономически значимым проектам с высокой степенью готовности", - сообщили в Минфине.

Дополнительное финансирование будет предоставлено из займа, полученного от Северного инвестиционного банка. Предполагается, что средства на реализацию проектов самоуправления смогут получить из Госказны на выгодных условиях.

В то же время Минфин подчеркнул, что рабочая группа продолжает обобщать предоставляемую министерствами информацию о прогрессе освоения фондов ЕС и дискутировать о предложениях по распределению финансирования из фондов.

Окончательное решение о распределении средств из фондов ЕС будет передано на рассмотрение группе по оперативному устранению экономических последствий "Covid-19", а в начале мая эти предложения будут переданы на рассмотрение в Кабинет министров.

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